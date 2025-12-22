La Bourse de Paris termine en léger repli

La Bourse de Paris a terminé en léger recul lundi ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La Bourse de Paris a terminé en léger recul lundi, au terme d'une séance sans catalyseur et avant une semaine écourtée par la fête de Noël.

Le CAC 40 a perdu 0,37% à 8.121,07 points, en recul de 30,31 points. Vendredi, le CAC 40 avait terminé à l'équilibre (+0,01%).

"En Europe, une phase de respiration n'est pas illogique, alors que certaines places affichent des performances spectaculaires depuis le début de l'année", a noté John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Depuis le 1er janvier, Paris affiche une progression de plus de 10% tandis que Londres et Francfort avancent de plus de 20%.

A l'agenda cette semaine, "les États-Unis publieront mardi leur dernière estimation du PIB, attendue à 3,2% au troisième trimestre", note Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

En France, Sébastien Lecornu a poursuivi lundi ses consultations des formations politiques, à la recherche d'une voie pour doter la France d'un budget en début d'année prochaine, après l'adoption probable cette semaine d'une loi spéciale présentée lundi soir en conseil des ministres.

Les taux d'emprunt au sommet en Europe

Les taux en Europe se sont stabilisés lundi à des sommets, après plusieurs séances de hausse.

Le rendement allemand à échéance dix ans, référence sur le continent, a atteint 2,90%, au plus haut depuis mars, contre 2,75% au début du mois. L'obligation française s'est elle hissée à 3,61%, au plus haut depuis 2011, contre 3,50% le 1er décembre.

A échéance 30 ans, le taux allemand a atteint 3,53%, un niveau pas vu depuis 2011.

"Il y a eu un flottement sur les marchés depuis la dernière réunion de la BCE. Certains investisseurs craignent de plus en plus une hausse des taux l'an prochain", selon Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés à IG France, interrogé par l'AFP.

Cela intervient dans un contexte de hausse générale des dépenses publiques, notamment en Allemagne qui va s'endetter massivement pour financer le plan d'investissement promis par le chancelier Friedrich Merz.

Par ailleurs, la Banque du Japon a hissé ses taux vendredi à leur plus haut niveau depuis 1995, ce qui rend "la dette japonaise plus attractive pour les investisseurs nippons", au détriment des obligations européennes où ils sont traditionnellement très présents, selon M. Baradez.

Coty nomme un PDG par intérim

Coty (-2,96% à 2,90 euros) a annoncé lundi la nomination de Markus Strobel au poste de président directeur général par intérim à compter du 1er janvier. Markus Strobel, qui a effectué 33 ans de sa carrière chez Procter and Gamble, prend les rênes de l'entreprise Coty "à un moment charnière pour l'entreprise", précise le communiqué.

Nexans négocie avec Motherson

Le spécialiste français des câbles électriques Nexans (+1,55% à 124,40 euros) a annoncé lundi entrer en négociations "exclusives" avec Motherson pour la vente de ses activités de faisceau de câblage Autoelectric pour une valeur de 207 millions d'euros, selon un communiqué.

Euronext CAC40