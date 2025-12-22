Les législateurs américains demandent la divulgation des examens de licence pour les ventes de puces Nvidia H200 à la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pas de commentaire immédiat de la part du Département du Commerce et de Nvidia; plus de détails sur la lettre et le contexte dans les paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

Deux législateurs démocrates de haut rang ont demandé lundi au ministère américain du Commerce de divulguer les détails et les éventuelles approbations des examens de licence en cours pour les ventes potentielles aux entreprises chinoises des puces d'IA les deuxièmes plus puissantes de Nvidia. Le président Donald Trump a déclaré ce mois-ci qu'il autoriserait les ventes des puces H200 de Nvidia NVDA.O à la Chine, le gouvernement américain percevant une redevance de 25 %. M. Trump a déclaré que ces ventes permettraient aux entreprises américaines de conserver leur avance sur les fabricants chinois de puces en réduisant la demande de puces chinoises.

Dans une lettre, la sénatrice Elizabeth Warren et le représentant Gregory Meeks ont demandé au ministère du commerce de divulguer toutes les demandes de licences pour les puces H200 destinées aux entreprises chinoises et de divulguer toutes les licences approuvées dans les 48 heures suivant la date d'approbation. Les législateurs veulent également un briefing sur la question avant que les autorisations ne soient délivrées, y compris "une évaluation du potentiel militaire des puces approuvées pour l'exportation et la réaction des alliés et des partenaires à la décision d'exporter ces puces", selon la lettre, qui a été vue par Reuters.

Au début du mois, Mme Warren a demandé au Congrès d'obliger le directeur général de Nvidia , Jensen Huang, à témoigner devant les législateurs, et a déclaré que la décision de M. Trump d'autoriser les ventes de H200 aux entreprises chinoises "risque de donner un coup de fouet à la tentative de domination technologique et militaire de la Chine et de saper la sécurité économique et nationale des États-Unis" Le ministère du commerce et Nvidia n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L 'annonce de M. Trump représente un changement de politique majeur par rapport à l'administration Biden, qui avait interdit les ventes de puces d'IA avancées à la Chine pour des raisons de sécurité nationale . La semaine dernière, Reuters a rapporté que le département du commerce avait lancé un examen qui pourrait déboucher sur les premières livraisons de puces H200 à la Chine. Warren et Meeks veulent également voir le texte de tout accord de gouvernement à gouvernement que l'administration Trump a signé pour autoriser les livraisons, ainsi que l 'évaluation par le ministère du Commerce "des performances des puces les plus avancées que (China) produit en interne, ainsi que du nombre de puces que (China) a la capacité de produire" Reuters, citant des sources, a rapporté plus tôt ce lundi que Nvidia a dit à ses clients chinois que l'entreprise a l 'intention de commencer à expédier les puces H200 en Chine avant les vacances du Nouvel An lunaire à la mi-février. Selon Reuters , Nvidia prévoit d'honorer les commandes initiales à partir du stock existant, les livraisons devant totaliser 5 000 à 10 000 modules de puces, soit l'équivalent de 40 000 à 80 000 puces d'IA H200.