Marathon Petroleum : envolée des bénéfices au 2e trimestre 2026 grâce au raffinage

Marathon Petroleum Corp. a publié des résultats financiers en nette hausse pour le 2e trimestre 2026, soutenus par une forte progression des marges de raffinage, une exécution commerciale rigoureuse et le redressement du segment du diesel renouvelable.

Le géant américain du raffinage, du transport et de la distribution de pétrole a généré un bénéfice net attribuable de 5,1 milliards de dollars, soit 17,73 dollars par action diluée, pour le 2e trimestre 2026. Ce résultat marque une accélération spectaculaire par rapport au 2e trimestre 2025, où le bénéfice s'établissait à 1,2 MdUSD, soit 3,96 dollars par action diluée. Sur cette période de trois mois, l'EBITDA ajusté a plus que doublé pour s'élever à 8,5 MdsUSD contre 3,3 MdsUSD il y a un an.

Envolée des marges dans le raffinage et le marketing (R&M)

La performance globale du groupe a été largement tirée par la division Refining & Marketing (Raffinage et Marketing = R&M). L'EBITDA ajusté s'est hissé à 6,7 MdsUSD, soit 24,84 USD par baril contre 1,9 MdUSD, soit 6,79 USD par baril au 2e trimestre 2025. Ces chiffres excluent les coûts d'arrêt programmé de raffinage qui se sont élevés à 275 MUSD au 2e trimestre 2026 contre 250 MUSD au 2e trimestre 2025.

La marge de R&M était de 36,33 USD par baril pour le 2e trimestre 2026, contre 17,58 USD par baril pour le 2e trimestre 2025, portée principalement par la hausse des marges de raffinage (crack spreads = l'écart entre le prix du pétrole brut et celui des produits raffinés) dans l'ensemble des régions. Le taux d'utilisation de la capacité de traitement de pétrole brut a atteint 94%, entraînant un volume traité total de 2,9 millions de barils par jour (b/j) pour le 2e trimestre 2026.

Croissance du Midstream et redressement du Diesel Renouvelable

Les autres segments d'activité ont également contribué à la croissance du groupe.

L'EBITDA ajusté du segment Midstream s'est élevé à 1,8 MdUSD au 2e trimestre 2026 contre 1,6 MdUSD au 2e trimestre 2025. Cette hausse repose principalement sur la progression des tarifs et des volumes traités, intégrant la croissance des sociétés mises en équivalence et des acquisitions, malgré la cession d'actifs non stratégiques de collecte et de traitement.

L'EBITDA ajusté du segment Diesel renouvelable s'est établi à 258 MUSD au 2e trimestre 2026 contre une perte ajustée de 19 MUSD de dollars au 2e trimestre 2025. Cette amélioration reflète un environnement de marges plus favorable, une hausse des volumes traités plus élevés et une une valorisation accrue des crédits réglementaires.

Fidèle à sa politique de redistribution, Marathon Petroleum a restitué plus de 2,8 MdsUSD de capital à ses actionnaires au cours de ce 2e trimestre, principalement par le biais de rachats d'actions. Au 30 juin 2026, la société spécialisée dans le raffinage, le transport et la distribution de pétrole conservait encore 6,1 MdsUSD réservés sous ses autorisations existantes de rachat d'actions, réaffirmant sa capacité à générer des flux de trésorerie solides et durables.