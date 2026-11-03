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Marathon Petroleum en hausse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre et l'annonce de la vente de deux raffineries
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 12:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action du raffineur Marathon Petroleum

MPC.N affiche une hausse de 2,4 % à 440,70 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à de solides marges de raffinage, dans un contexte de perturbations de l'approvisionnement en carburant liées au conflit au Moyen-Orient et à la guerre en Ukraine

** Elle annonce une marge de raffinage et de commercialisation de 45,70 dollars le baril, contre 17,60 dollars le baril il y a un an

** Elle affiche un bénéfice ajusté de 26,93 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 24,47 dollars par action – données compilées par LSEG

** Par ailleurs, la société a conclu un accord pour céder sa raffinerie de St. Paul Park dans le Minnesota et celle de Mandan dans le Dakota du Nord, ainsi que les actifs intermédiaires associés, à CVR Energy CVI.N , contrôlée par Carl Icahn, pour un montant de 4,2 milliards de dollars

** Depuis la clôture d'hier, l'action MPC a plus que doublé depuis le début de l'année

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