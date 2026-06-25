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Marathon Galveston Bay (Texas) : les activités de la raffinerie se déroulent normalement, selon certaines sources
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 21:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les opérations à la raffinerie de Marathon Petroleum de Galveston Bay, située à Texas City, au Texas ( MPC.N ), d’une capacité de 631.000 barils par jour (bpd), se déroulaient normalement jeudi après un bref incendie dans une centrale électrique et un incident survenu plus tôt dans la semaine dans l’une des unités, ont indiqué des sources proches de l’exploitation de l’usine.

Jamal Kheiry, porte-parole de Marathon, a refusé jeudi de commenter les opérations de la raffinerie, qui est la deuxième plus grande des États-Unis.

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