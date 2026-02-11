 Aller au contenu principal
Marathon ferme une raffinerie de pétrole à Catlettsburg, Kentucky, en raison d'une coupure d'électricité, selon IIR Energy
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 19:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration au paragraphe 4) par Nicole Jao

Marathon Petroleum MPC.N a fermé sa raffinerie de Catlettsburg, dans le Kentucky, en raison d'une interruption de l'alimentation électrique mardi soir, a indiqué mercredi IIR Energy, qui surveille le secteur.

L'installation reste hors service mercredi, a indiqué IIR Energy dans une note.

Marathon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"En raison d'une interruption de l'alimentation électrique par un tiers, les conditions d'exploitation de la raffinerie de Catlettsburg ont rendu le brûlage à la torche nécessaire", selon une déclaration de la société partagée par le service de gestion des urgences de Catlettsburg mardi soir.

La raffinerie de Catlettsburg transforme les pétroles bruts doux et acides en essence, distillats, fioul lourd et autres produits pétroliers.

