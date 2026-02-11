Wall Street en demi-teinte après l'emploi américain

Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en légère baisse mercredi, portant un jugement mesuré sur un marché du travail américain en meilleure forme que prévu en janvier, ce qui repousse les anticipations de baisse de taux de la Réserve fédérale (Fed).

Après une première partie de séance en hausse, le Dow Jones a finalement perdu 0,13%, l'indice Nasdaq 0,16% et l'indice élargi S&P 500 est resté stable (-0,00%).

Nasdaq