Un incendie ravage un camp de déplacés au Soudan, un mort et des blessés

Une femme soudanaise, qui avait fui la ville d'El-Facher après sa chute, marche - le 11 février 2026 - au milieu des restes d'un incendie qui a éclaté dans le camp de Tawila ( AFP / STR )

Un énorme incendie dans un camp de déplacés dans l'ouest du Soudan a fait un mort, un enfant, et des blessés, laissant sans abri des centaines de personnes déjà déplacées par la guerre, selon un responsable local.

Un conflit dévastateur oppose depuis avril 2023 l'armée régulière soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

L'incendie "catastrophique" s'est déclaré lundi au camp d'al-Omda, près de la ville de Tawila, dans l'Etat du Darfour-Nord, selon Abou Bakr Haroun, vice-président du comité qui gère le camp.

Il a indiqué qu'un enfant de trois ans avait péri dans l'incendie qui a fait également 13 blessés, détruit quelque 500 logements de fortune et tué de nombreux animaux.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré mardi que l'incendie avait déplacé 514 familles vers Tawila, où se trouvent déjà des centaines de milliers de déplacés.

Omar Abdallah Ahmed, un habitant du camp, a évoqué auprès de l'AFP un "besoin urgent de chaussures et de couvertures". "J'ai perdu tout mon argent dans l'incendie. Nous avons tout perdu. Nous n'avons rien pu emporter de nos abris. Ils ont été entièrement détruits par le feu", a-t-il déclaré.

Des personnes déplacées par la guerre s'abritent du soleil, dans le camp de Tawila, au Soudan, le 11 février 2026 ( AFP / STR )

Des photos prises par l'AFP montrent des tas de cendres là où se tenaient autrefois les tentes des personnes déplacées.

Les quelques abris qui n'ont pas été détruits par l'incendie sont couverts d'une couche de suie.

Des organisations humanitaires ont fourni de l'eau potable et de la nourriture, mais M. Haroun a déclaré que cela ne couvrait qu'une toute petite partie des besoins, ajoutant que seules deux des cuisines collectives du camp fonctionnaient.

"Nous avons besoin de tentes (...) Il n'y a pas de couvertures et il fait très froid la nuit", a-t-il ajouté.

Tawila accueille actuellement des centaines de milliers de déplacés venant d'El-Facher, capitale du Darfour-Nord, dont les paramilitaires s'étaient emparés en octobre après un long siège.