Marathon exploitera ses raffineries à 90 % de leur capacité combinée au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marathon Petroleum MPC.N prévoit d'exploiter ses 13 raffineries à 90% de leur capacité combinée de 3 millions de barils par jour (bpd) au quatrième trimestre 2025, a déclaré John Quaid, directeur financier, lors d'une conférence téléphonique mardi.