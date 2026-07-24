Mapfre recule alors que ses résultats “mitigés” du premier semestre et son acquisition aux États-Unis ne parviennent pas à convaincre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juillet - ** Le titre de l'assureur espagnol Mapfre MAP.MC recule de près de 5% après la publication jeudi de ses résultats du premier semestre et l'annonce de son acquisition , pour un montant de 1,54 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, de la société américaine Safety Insurance

SAFT.O

** Renta 4 estime que ces résultats présentent un “bilan mitigé”, le montant total des primes correspondant à ses estimations mais s'inscrivant en baisse de 4% par rapport au consensus du marché

** L'entreprise ajoute que les primes brutes de l'assurance non-vie se sont également situées en deçà des estimations du consensus

** Bestinver note que, si des régions comme la péninsule ibérique et le Brésil ont dépassé les estimations, les résultats négatifs en Amérique latine et la “saga sans fin de la zone EMEA” ont conduit à des résultats globalement conformes aux attentes ** La société se demande également si la détérioration du secteur automobile signifie que l’entreprise anticipe une éventuelle hausse de l’inflation des pièces détachées automobiles ou si celle-ci est déjà en train de se concrétiser

** Bestinver ajoute que la transaction aux États-Unis “ne semble pas générer une valeur ajoutée excessive”

** GVC Gaesco estime que les résultats n’ont pas réservé de surprises au niveau mondial, mais ont présenté des contrastes régionaux, avec la péninsule ibérique, l’Amérique du Nord et Mapfre Re comme points positifs, tandis que la zone EMEA et l’Amérique latine constituent les points négatifs ** L'action s'apprête à connaître sa pire journée depuis janvier