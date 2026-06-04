Manpower se classe numéro 1 des meilleures agences d'intérim américaines

Manpower a été nommée la meilleure agence de recrutement temporaire du pays dans la liste Forbes 2026 des meilleures agences de recrutement temporaire américaines.

Le classement indépendant, développé en partenariat avec Statista, a également placé Manpower parmi les cinq meilleures agences de recrutement professionnel du pays, marquant la dixième année consécutive de reconnaissance de l'entreprise dans le classement Forbes en matière de personnel et de recrutement.

Le classement 2026 s'appuie sur les retours d'environ 13 800 recruteurs, responsables RH, recruteurs et candidats, générant plus de 18 000 recommandations. Les cabinets sont classés selon le volume de recommandations reçues de leurs pairs, clients et candidats.

" Aujourd'hui, réussir le recrutement exige une compréhension approfondie de ce qui motive les gens et de leurs domaines où ils peuvent s'épanouir. Nos équipes apportent cette compréhension à chaque interaction client et candidat. " a déclaré Raj Namboothiry, vice-président principal et responsable de Manpower U.S.