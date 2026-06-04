Manitou amende son contrat de crédit Sustainability Linked Loan

Manitou Group annonce la signature d'un avenant à son contrat de crédit Sustainability Linked Loan (SLL), modification visant à aligner les indicateurs de performance extra-financière de ce financement avec les ambitions de sa nouvelle stratégie LIFT 2030 et sa feuille de route RSE mise à jour.

Le fournisseur de matériel de manutention rappelle que cette ligne de crédit revolving (RCF) à impact environnemental et social, d'un montant de 535 MEUR, est adossée à une maturité courant jusqu'en juillet 2029. Le mécanisme d'ajustement de la marge bancaire reste indexé sur l'atteinte d'objectifs annuels précis.

Ces derniers s'articulent désormais autour d'une réduction du taux de fréquence des accidents, d'une progression de la part du chiffre d'affaires générée par les solutions durables et leurs services associés, ainsi que d'une augmentation du pourcentage de fournisseurs et partenaires engagés dans la mise en oeuvre de standards éthiques et responsables.

"En alignant nos instruments financiers sur les objectifs environnementaux et sociaux de notre feuille de route LIFT 2030, nous réaffirmons notre engagement en faveur de pratiques commerciales responsables et de la création de valeur à long terme pour l'ensemble de nos parties prenantes", explique son directeur général Michel Denis.