Maisons du Monde s'enfonce dans la crise, les ventes plongent

Maisons du Monde a connu un troisième trimestre particulièrement difficile, avec des ventes nettes en chute de 21 % à périmètre comparable, à 176,3 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 589,1 millions d'euros, soit un recul de 10,9 % à périmètre comparable.

Le spécialiste de l'ameublement et de la décoration a notamment été pénalisé par des retards temporaires de livraison, qui ont entraîné des problèmes de disponibilité de certains produits, dans un contexte de consommation toujours morose.

Cette dégradation de l'activité touche l'ensemble des canaux de distribution. Les ventes en magasin ont reculé de 18,3 %, tandis que les ventes en ligne ont plongé de 30,3 %, à 42,6 millions d'euros. Le site internet du groupe accuse une baisse de 35 %, alors que la marketplace résiste davantage, avec un repli limité à 4 %. L'activité numérique a également souffert d'une réduction des dépenses publicitaires sur les moteurs de recherche.

Les deux principales catégories de produits sont concernées, avec une contraction de 20,6 % des ventes de décoration et de 22,7 % de celles de meubles, particulièrement affectées par les difficultés d'approvisionnement et la diminution des promotions.

Sur le plan géographique, la tendance est tout aussi défavorable. Les ventes en France ont diminué de 21,1 %, à 95,1 millions d'euros, tandis que l'international affiche un recul de 22 %, à 81,2 millions d'euros.

Ces contre-performances interviennent dans un marché français de l'ameublement toujours sous pression, marqué depuis le début de l'année par une baisse de 4 % de la fréquentation des magasins et un recul de 5 % des ventes de meubles.

Malgré cet environnement difficile, Maisons du Monde entend maintenir une politique commerciale disciplinée afin de préserver sa marge brute, quitte à limiter les opérations promotionnelles.