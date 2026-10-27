Maisons du Monde, désormais contrôlé par deux fonds britanniques, change de patron

( AFP / ALAIN JOCARD )

Le groupe Maisons du Monde, passé en juillet sous le contrôle de deux fonds britanniques, a annoncé lundi le départ de son directeur général, François-Melchior de Polignac, remplacé en intérim par John Browett, déjà président du conseil d'administration.

François-Melchior de Polignac était à la tête du groupe depuis mars 2023. M. Browett, qui préside depuis le 26 juin le conseil d'administration de l'enseigne d'ameublement en difficulté, assurera également dès mardi la direction générale du groupe. Il devient donc PDG, annonce Maisons du Monde dans un communiqué.

John Browett, qui a déjà dirigé des grands groupes de distribution, notamment au Royaume-Uni, cumulera ces fonctions "le temps que le processus de recrutement d’un nouveau directeur général lancé par le conseil d'administration aboutisse", précise toutefois l'enseigne dans son communiqué.

Maisons du Monde a également annoncé l'arrivée d'un directeur général adjoint, Marc Ténart, ancien de Castorama, Brico Dépôt, Conforama et Lapeyre.

"Cette nouvelle gouvernance renforcée aura pour priorité d'accélérer la transformation déjà engagée de Maisons du Monde, en conjuguant discipline financière et reconquête commerciale", est-il souligné dans le communiqué.

Après une embellie dans le sillage de la pandémie de COVID-19, le secteur de l'ameublement et de la décoration est à la peine depuis 2022 et la concurrence asiatique de plus en plus féroce a déjà poussé plusieurs enseignes à mettre la clef sous la porte, comme Casa et Alinéa.

Maisons du Monde a fait état la semaine dernière d'une chute de ses ventes au troisième trimestre sous l'effet de problèmes d'approvisionnement.