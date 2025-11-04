 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 497,20
-1,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mairie de New York: la discrète main tendue du favori socialiste aux milieux d'affaires
information fournie par AFP 04/11/2025 à 07:29

Le candidat à la mairie de New York Zohran Mamdani lors d'un événement à Brooklyn, New York, le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

Le candidat à la mairie de New York Zohran Mamdani lors d'un événement à Brooklyn, New York, le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

L'un des chantiers de la campagne de Zohran Mamdani, socialiste revendiqué et favori à l'élection municipale à New York mardi, aura été de rassurer les milieux d'affaires de la capitale économique et financière des Etats-Unis.

"Je ne pense pas que nous devrions avoir de milliardaires", a déclaré le candidat pendant la campagne pour la primaire démocrate qu'il a remportée en juin. Depuis, il a discrètement multiplié les rencontres avec des dirigeants d'entreprises.

Passé en quelques mois de quasi-inconnu à potentiel maire de la plus grande ville du pays, Zohran Mamdani a construit son programme contre la hausse du coût de la vie avec trois mesures phares: des loyers encadrés, des bus et des crèches gratuits.

De quoi devenir la cible quasi-quotidienne de médias de droite, comme la chaîne Fox News et le tabloïd New York Post, mais surtout du président Donald Trump, qui qualifie le social-démocrate de "communiste".

Dès juillet, Zohran Mamdani a toutefois participé à deux réunions organisées par le Partenariat pour la ville de New York, un groupe de défense des intérêts économiques et financiers dont le conseil d'administration inclut le patron de la banque JPMorgan, Jamie Dimon.

Le candidat "parle à beaucoup de gens, il a convaincu beaucoup de gens (qu'il) va changer (et) qu'il veut apprendre", a commenté ce dernier auprès du magazine spécialisé Fortune, offrant son "aide" si le démocrate, dont l'avance est évaluée entre 4,5 et 16 points selon les sondages, était élu.

- "Tout ira bien"-

Maire, Zohran Mamdani devrait aussi composer avec un autre centre de pouvoir: la capitale de l'Etat de New York, Albany, qui avalise certaines mesures fiscales. Or la gouverneure démocrate Kathy Hochul, classée au centre, s'est notamment montrée critique de son idée d'imposer à hauteur de 2% les revenus de plus d'un million de dollars.

S'adressant le mois dernier à un groupe de défense des intérêts immobiliers à New York, Zohran Mamdani a promis d'"évaluer les choses sur leur mérite" plutôt que sur des critères idéologiques.

Face à l'Association pour un meilleur New York, le candidat de 34 ans a souligné le rôle des entreprises dans la construction de logements et loué un "partenariat profond entre le secteur privé et le secteur public".

"Mamdani a été clair sur le fait qu'il travaillerait avec nous et se concentrerait sur les projets d'investissement et sur les actions pour relancer l'économie", a commenté auprès de l'AFP Carlo Scissura, président du Congrès du bâtiment de New York.

Les dirigeants du secteur en ont conclu que "tout ira bien" avec Zohran Mamdani à la mairie, comme avec son principal rival, le centriste Andrew Cuomo, a ajouté M. Scissura.

- "Signal important" -

Autre point de discorde, le candidat démocrate a infléchi son discours contre les forces de l'ordre, s'excusant d'avoir appelé à "couper les fonds" d'une police qu'il jugeait "raciste et anti-LGBT".

Le Partenariat pour la ville de New York a qualifié sa décision de conserver l'actuelle responsable de la police, Jessica Tisch, de "signal important à la communauté des affaires que son administration ne reviendra pas sur les progrès réalisés par la ville en matière de réduction de la criminalité".

Certaines des plus grandes fortunes, dans cette ville de 8,5 millions d'habitants comptant de nombreux milliardaires, demeurent toutefois hostiles à Zohran Mamdani, à l'image de Michael Bloomberg, des magnats des fonds spéculatifs Bill Ackman et Dan Loeb ou du dirigeant de médias Barry Diller, qui soutiennent financièrement Andrew Cuomo.

Parmi les causes de la défiance de ces soutiens d'Israël, la position propalestinienne du candidat de confession musulmane, qui a qualifié l'Etat israélien de "régime d'apartheid" et la guerre à Gaza de "génocide".

Et au milieu de ces réserves, de rares voix émergent en soutien au projet de Zohran Mamdani.

"Les gens ne quittent pas New York parce que leurs impôts sont trop élevés", estime ainsi Morris Pearl, ancien dirigeant de la société de gestion d'actifs BlackRock, désormais responsable des Millionnaires Patriotes, qui plaident pour une plus grande justice fiscale. "Les gens quittent New York parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer".

USA 2024

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
309,660 USD NYSE -0,49%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Réunion des ministres des Affaires étrangères du G20
    Un groupe de travail du G20 appelle à lutter contre les inégalités
    information fournie par Reuters 04.11.2025 07:49 

    par Siyanda Mthethwa Un comité du G20 mis en place par le président sud-africain Cyril Ramaphosa appelle à la création d'un groupe international pour lutter contre les inégalités, avertissant que les disparités de richesse extrêmes perturbent la démocratie et provoquent ... Lire la suite

  • Un homme marche sur Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street finit en ordre dispersé, la politique de la Fed de plus en plus floue
    information fournie par Reuters 04.11.2025 07:46 

    par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, avec les transactions liées à l'intelligence artificielle (IA) comme principal moteur mais aussi une politique monétaire à court terme de la Fed de plus en plus floue en raison de la rareté ... Lire la suite

  • AIR FRANCE-KLM : Peu de risque à moyen terme
    AIR FRANCE-KLM : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 04.11.2025 07:43 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : Risque de correction sous les résistances
    GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 04.11.2025 07:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank