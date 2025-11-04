Valeo veut assouplir l'objectif européen sur l'interdiction des moteurs thermiques

Salon JEC World Composites au Parc des Expositions de Villepinte, près de Paris

Valeo préconise d'assouplir l'objectif européen d'interdiction des véhicules à moteur thermique en 2035 pour continuer à autoriser des technologies autres que le pur électrique, comme l'hybride, a déclaré mardi Christophe Périllat, directeur général de l'équipementier, lors de la 4e Journée de la filière automobile organisée par la plateforme PFA.

"Nous pensons qu'il faut maintenir 2035 parce que c'est un totem qui a une certaine logique, mais qu'il faut l'ouvrir à des technologies autres que le pur électrique, comme les hybrides", a-t-il dit.

Ce grand rendez-vous, nommé "Journée de la filière" depuis 2019, s'inscrit dans le sillage des états généraux de l'automobile inaugurés en 2009 après la crise économique qui avait suivi la faillite de la banque Lehman Brothers.

L'objectif affiché depuis le début est de promouvoir la solidarité entre les différents acteurs, grands et petits, d'un secteur marqué structurellement par une concurrence farouche sur les prix et les coûts.

