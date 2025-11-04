GB: La livre et les taux baissent, Reeves envisage des hausses d'impôts

Des pièces en livres sterling sont visibles devant un graphique boursier affiché dans cette illustration

par Amanda Cooper et Dhara Ranasinghe

La livre sterling et les rendements souverains britanniques reculent mardi, la ministre des Finances Rachel Reeves ayant déclaré vouloir présenter le 26 novembre un budget dans lequel elle ferait les choix "nécessaires" pour réduire la dette et stimuler la croissance économique, à deux jours de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE).

"Dans mes décisions concernant la fiscalité et les dépenses publiques, je ferai le nécessaire pour protéger les familles contre l'inflation et les taux d'intérêt élevés (…) pour protéger nos services publics d'un retour à l'austérité", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse, une intervention rarissime à l'approche de la présentation du budget.

Rachel Reeves, qui a laissé entendre que des hausses d'impôts pourraient être envisagées, souligne également que son engagement envers ses objectifs budgétaires est "inébranlable", même si les taux d'intérêt élevés et des années de sous-investissement continuent de limiter les dépenses publiques.

Sur le marché des changes, vers 10h00 GMT, la livre sterling baisse de 0,55% à 1,3068 dollar, contre 1,3110 dollar avant le discours de Rachel Reeves. La monnaie britannique a enregistré en octobre sa plus mauvaise performance mensuelle par rapport au dollar depuis juillet. L'euro, qui a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis deux ans et demi par rapport à la livre, prend 0,48%, à 0,8807.

Rachel Reeves a noté que la Grande-Bretagne était confrontée à des défis croissants depuis la présentation l'an dernier du premier budget du nouveau gouvernement travailliste alors que les interrogations se multiplient sur les impôts qu'elle devrait relever.

"Elle (Rachel Reeves) justifie les décisions difficiles qui seront prises dans le budget (...) Nous allons avoir des impôts plus élevés", anticipe Kit Juckes, responsable de la stratégie changes chez Société Générale.

Sur le marché obligataire, le rendement du Gilt à dix ans baisse de 3,4 points de base, après avoir perdu jusqu'à six points, pour tomber à 4,379%. Le rendement du Gilt à 30 ans, pour sa part, a chuté à 5,146%, son niveau le plus bas depuis le 7 avril, période pendant laquelle les marchés financiers avaient été secoués par l'annonce par le président américain Donald Trump de vastes droits de douane dans le monde.

Les nouvelles turbulences sur les changes et l'obligataire en Grande-Bretagne interviennent alors que la BoE doit se réunir jeudi. Un statu quo sur les taux de la BoE est anticipé par les économistes, mais une surprise ne peut être écartée.

Jusqu'à la fin du mois d'octobre, les marchés monétaires estimaient que la BoE ne baisserait pas ses taux avant au moins le printemps. Mais avec les signes d'un ralentissement de certaines pressions inflationnistes et les attentes sur le budget, la probabilité d'un assouplissement monétaire jeudi est désormais de 50%.

(Rédigé par Amanda Cooper, Suban Abdulla et Dhara Ranasinghe; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)