 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 017,65
-1,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GB: La livre et les taux baissent, Reeves envisage des hausses d'impôts
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 12:25

Des pièces en livres sterling sont visibles devant un graphique boursier affiché dans cette illustration

Des pièces en livres sterling sont visibles devant un graphique boursier affiché dans cette illustration

par Amanda Cooper et Dhara Ranasinghe

La livre sterling et les rendements souverains britanniques reculent mardi, la ministre des Finances Rachel Reeves ayant déclaré vouloir présenter le 26 novembre un budget dans lequel elle ferait les choix "nécessaires" pour réduire la dette et stimuler la croissance économique, à deux jours de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE).

"Dans mes décisions concernant la fiscalité et les dépenses publiques, je ferai le nécessaire pour protéger les familles contre l'inflation et les taux d'intérêt élevés (…) pour protéger nos services publics d'un retour à l'austérité", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse, une intervention rarissime à l'approche de la présentation du budget.

Rachel Reeves, qui a laissé entendre que des hausses d'impôts pourraient être envisagées, souligne également que son engagement envers ses objectifs budgétaires est "inébranlable", même si les taux d'intérêt élevés et des années de sous-investissement continuent de limiter les dépenses publiques.

Sur le marché des changes, vers 10h00 GMT, la livre sterling baisse de 0,55% à 1,3068 dollar, contre 1,3110 dollar avant le discours de Rachel Reeves. La monnaie britannique a enregistré en octobre sa plus mauvaise performance mensuelle par rapport au dollar depuis juillet. L'euro, qui a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis deux ans et demi par rapport à la livre, prend 0,48%, à 0,8807.

Rachel Reeves a noté que la Grande-Bretagne était confrontée à des défis croissants depuis la présentation l'an dernier du premier budget du nouveau gouvernement travailliste alors que les interrogations se multiplient sur les impôts qu'elle devrait relever.

"Elle (Rachel Reeves) justifie les décisions difficiles qui seront prises dans le budget (...) Nous allons avoir des impôts plus élevés", anticipe Kit Juckes, responsable de la stratégie changes chez Société Générale.

Sur le marché obligataire, le rendement du Gilt à dix ans baisse de 3,4 points de base, après avoir perdu jusqu'à six points, pour tomber à 4,379%. Le rendement du Gilt à 30 ans, pour sa part, a chuté à 5,146%, son niveau le plus bas depuis le 7 avril, période pendant laquelle les marchés financiers avaient été secoués par l'annonce par le président américain Donald Trump de vastes droits de douane dans le monde.

Les nouvelles turbulences sur les changes et l'obligataire en Grande-Bretagne interviennent alors que la BoE doit se réunir jeudi. Un statu quo sur les taux de la BoE est anticipé par les économistes, mais une surprise ne peut être écartée.

Jusqu'à la fin du mois d'octobre, les marchés monétaires estimaient que la BoE ne baisserait pas ses taux avant au moins le printemps. Mais avec les signes d'un ralentissement de certaines pressions inflationnistes et les attentes sur le budget, la probabilité d'un assouplissement monétaire jeudi est désormais de 50%.

(Rédigé par Amanda Cooper, Suban Abdulla et Dhara Ranasinghe; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:57 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Pfizer, Uber, Spotify, Harley Davidson, Apollo, Marriott, Spotify, Marathon Petroleum, AMD) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ... Lire la suite

  • Aryna Sabalenka soulève le trophée de l'U.S. Open
    Tennis-Sabalenka opposée à Kyrgios dans une nouvelle version de la "bataille des sexes"
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:53 

    La numéro un mondiale Aryna Sabalenka affrontera l'Australien Nick Kyrgios à Dubaï le 28 décembre dans une nouvelle version de la "bataille des sexes", ont annoncé mardi les organisateurs. Le match d'exhibition sera une édition moderne de l'affrontement entre l'icône ... Lire la suite

  • Le logo d'Apollo Global Management
    Apollo: Bénéfice au-dessus des attentes au T3, revenus de commissions record
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:50 

    par Isla Binnie Apollo Global Management a dépassé les attentes de Wall Street avec une hausse de 20% de son bénéfice au troisième trimestre mardi, grâce à la gestion d'une masse d'actifs en expansion, à la croissance de l'origination de dettes et à l'augmentation ... Lire la suite

  • Le logo de Thomson Reuters
    Thomson Reuters-CA en hausse au T3, objectifs confirmés
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:48 

    Thomson Reuters a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, stimulé par des investissements dans l'intelligence artificielle de ses divisions juridiques, fiscales et comptables, tout en confirmant ses objectifs 2025. Pour le trimestre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank