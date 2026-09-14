Magnum va ajouter une ligne de production pour Ben & Jerry's en Europe

The Magnum Ice Cream Company a annoncé lundi qu'il allait inaugurer une nouvelle ligne de production sur son site Ben & Jerry's de Heppenheim (Allemagne) afin d'accroître ses capacités et de pouvoir répondre à une demande toujours grandissante en Europe.

Dans un communiqué, le fabricant de crèmes glacées explique que ce projet d'extension de Heppenheim, qui est déjà sa première usine européenne avec une superficie de quelque 100 000 m2, s'inscrit dans le cadre du projet de 30 millions d'euros alloué à ses installations.

Ce nouvel atelier, qui produira les saveurs les plus populaires de la marque comme Cookie Dough ou Chocolate Fudge Brownie, doit permettre de faire face à la croissance de la demande européenne, fait-il valoir.

Des investissements dans la logistique, la chaîne du froid et l'énergie

Au-delà de cette décision, l'enveloppe destinée à Heppenheim prévoit aussi des investissements dans les métiers de la logistique, la chaîne du froid et les infrastructures énergétiques.

En dehors de cette usine basée dans le sud de Francfort, la marque Ben & Jerry's compte deux sites additionnels en Europe, l'un à Hellendoorn (Pays-Bas) et l'autre à Gloucester (Royaume-Uni).

Coté à la Bourse d'Amsterdam, le titre Magnum progressait de 2,5% à 17,3 euros lundi après-midi, à comparer avec une évolution stable pour le marché boursier néerlandais, ce qui porte à plus de 27% ses gains depuis le début de l'année.