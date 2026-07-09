Maersk va reprendre ses liaisons maritimes entre le Moyen-Orient et la côte est des États-Unis via le canal de Suez

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Maersk MAERSKb.CO , l’un des plus grands groupes mondiaux de transport maritime par conteneurs, a annoncé jeudi qu’il allait reprendre son service reliant le Moyen-Orient à la côte Est des États-Unis via le canal de Suez, le groupe danois franchissant ainsi une nouvelle étape vers le rétablissement des liaisons passant par la mer Rouge.

La plupart des compagnies maritimes avaient abandonné le corridor commercial Asie-Europe via le canal de Suez après les attaques menées en mer Rouge par les Houthis du Yémen, contraignant les navires à emprunter la route beaucoup plus longue contournant le cap de Bonne-Espérance en Afrique. Certains transporteurs ont récemment commencé à envisager un retour progressif vers ce corridor.

"En opérant ce changement structurel consistant à revenir à la route trans-Suez pour le service MECL, nous offrirons des temps de transit nettement améliorés", a déclaré Maersk dans un communiqué.

La compagnie a précisé que les délais de transit vers l’ouest seraient réduits de sept jours en moyenne, tandis que les traversées vers l’est gagneraient jusqu’à 14 jours.

Maersk a annoncé lundi qu’elle reprendrait certaines traversées via le canal de Suez dans le cadre de son réseau de coopération Gemini avec la compagnie allemande Hapag-Lloyd HLAG.DE .

Maersk a également été confrontée à des perturbations sur d’autres liaisons au Moyen-Orient pendant la guerre en Iran, certains navires étant dans l’impossibilité d’entrer ou de sortir du Golfe.