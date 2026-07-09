information fournie par Reuters • 09/07/2026 à 12:51

Maersk va reprendre la traversée du canal de Suez

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Maersk MAERSKb.CO a annoncé jeudi qu'elle reprendrait la navigation à travers le canal de Suez.