Maersk relève à nouveau ses prévisions de bénéfice pour 2026

Conteneurs maritimes sur un navire Maersk au port de Los Angeles

Le groupe maritime ‌danois Maersk a relevé jeudi pour la troisième fois ses ​prévisions de bénéfice pour 2026, alors que la congestion des ports, la forte demande des consommateurs et les investissements dans l'intelligence ​artificielle ont maintenu les taux de fret des conteneurs à un niveau élevé.

"Malgré ​la persistance des incertitudes géopolitiques et ⁠des perturbations, le commerce mondial est resté remarquablement résilient", ‌a déclaré le directeur général Vincent Clerc dans un communiqué.

"La demande est portée non seulement par les ​dépenses de consommation, ‌mais aussi, de plus en plus, par des ⁠investissements majeurs dans l’électrification, l’énergie et l’expansion rapide des infrastructures d’IA, ce qui génère d’importants flux de fret industriel à travers ⁠le monde", a-t-il ‌ajouté.

La deuxième plus grande compagnie maritime au monde ⁠prévoit désormais un résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciation ‌et amortissement (Ebitda) compris entre 14 milliards et 14,5 milliards ⁠de dollars (12,43 et 12,88 milliards d'euros) cette année, ⁠contre une fourchette ‌précédemment annoncée comprise entre 10,5 milliards et 12,5 milliards de ​dollars.

Le résultat d'exploitation sous-jacent (Ebit) devrait ‌se situer entre 8 milliards et 8,5 milliards de dollars, contre une fourchette précédente ​comprise entre 4,5 milliards et 6,5 milliards de dollars, a-t-elle précisé.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ⁠de Maersk au troisième trimestre a progressé de 75% pour atteindre 4,7 milliards de dollars, un chiffre inférieur à la prévision moyenne de 5,04 milliards de dollars issue d'un sondage LSEG.

(Rédigé par Stine Jacobsen et Jacob Gronholt-Pedersen; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)