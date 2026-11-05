Veolia en avance sur son programme de cessions d'actifs

En marge de son point d'activité, Veolia indique progresser plus vite que prévu dans son programme de cessions d'actifs et dépasser les attentes en matière de valorisation. Le groupe de services aux collectivités vise ainsi à achever ce programme d'ici à mi-2028.

Avec 570 MEUR de cessions signées depuis le début de l'année 2026, dans le cadre de son engagement de céder plus de 2 MdsEUR d'actifs annoncé en novembre 2025, Veolia poursuit sur la lancée des plus de 8 MdsEUR de rotations d'actifs réalisées depuis le lancement de GreenUp.

Le périmètre des cessions couvre les activités non stratégiques, celles dans lesquelles Veolia ne figure pas parmi les trois premiers acteurs sur ses marchés régionaux, ainsi que les activités matures nécessitant des investissements importants pour générer une croissance supplémentaire des résultats.

Le groupe précise également que les cessions signées concernent diverses activités en Europe et en Corée du Sud et représentent une valeur d'entreprise cumulée correspondant à un multiple de valorisation moyen attractif d'environ 10,4 fois l'EBITDA.

"Ces transactions amélioreront encore la qualité de notre portefeuille, nous permettant d'accélérer notre croissance, de renforcer notre rentabilité et de générer une création de valeur durable à long terme, avec un accent accru sur la technologie et l'innovation", commente sa directrice générale, Estelle Brachlianoff.