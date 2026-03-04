Maersk interrompt les réservations de fret pour les pays du Golfe

Maersk a déclaré mercredi qu'il suspendait temporairement la plupart des réservations de fret à destination et en provenance des Émirats arabes unis, d'Oman, d'Irak, du Koweït, du Qatar, de Bahreïn et d'Arabie saoudite jusqu'à nouvel ordre.

Les ports de Jeddah et du Roi Abdallah en Arabie saoudite et le port de Salalah à Oman sont restés opérationnels, tandis que le groupe maritime accepte toujours des cargaisons en provenance et à destination de la Jordanie et du Liban.