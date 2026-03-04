 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Maersk interrompt les réservations de fret pour les pays du Golfe
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Maersk a déclaré mercredi qu'il suspendait temporairement la plupart des réservations de fret à destination et en provenance des Émirats arabes unis, d'Oman, d'Irak, du Koweït, du Qatar, de Bahreïn et d'Arabie saoudite jusqu'à nouvel ordre.

Les ports de Jeddah et du Roi Abdallah en Arabie saoudite et le port de Salalah à Oman sont restés opérationnels, tandis que le groupe maritime accepte toujours des cargaisons en provenance et à destination de la Jordanie et du Liban.

Guerre en Iran

Valeurs associées

AP MOELLER-MAERS-B-
16 627,500 DKK LSE Intl -3,20%
Gaz naturel
3,05 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
81,37 USD Ice Europ -0,72%
Pétrole WTI
74,53 USD Ice Europ -0,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank