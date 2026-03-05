Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

De la fumée s'élève du site d'une frappe aérienne israélienne qui a visé une zone du quartier sud de Beyrouth, bastion du mouvement islamiste Hezbollah, le 5 mars 2026 ( AFP / FADEL itani )

Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient entrée jeudi dans son sixième jour:

- Moscou dit que Téhéran ne lui a pas demandé d'aide militaire

Le Kremlin a indiqué jeudi que l'Iran, proche allié de Moscou, n'avait pas demandé à la Russie d'aide militaire.

"Il n'y a eu aucune demande de la part de l'Iran", a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien, en réponse à une question pour savoir si la Russie avait l'intention de livrer des armes à Téhéran.

- Un drone iranien a touché un aéroport en Azerbaïdjan, deux blessés

Un drone iranien a touché le terminal de l'aéroport de la région de Nakhitchevan faisant deux blessés, a indiqué le ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan, pays frontalier de l'Iran, qui a promis que "cela ne restera pas sans réponse".

- Des frappes israéliennes font 8 morts au Liban

Huit personnes, dont six membres de deux familles, ont été tuées jeudi dans des frappes sur le sud et l'est du Liban, alors que l'armée israélienne a renouvelé son ordre d'évacuation de vastes parties méridionales du pays, a indiqué un média d'Etat.

Le Hezbollah pro-iranien a revendiqué pour sa part dans un communiqué une attaque aux missiles contre des positions dans l'extrême-nord d'Israël.

- L'Espagne et l'Italie envoient des moyens navals pour Chypre

Le ministère de la Défense espagnol a annoncé jeudi l'envoi à Chypre pour des missions de "protection", de la frégate Cristóbal Colón (Christophe Colomb), qui accompagnera le porte-avions français Charles-de-Gaulle et d'autres bâtiments de la marine grecque.

Rome va également envoyer des moyens navals après qu'une base militaire britannique sur Chypre a été touchée lundi par un drone iranien. Le ministre britannique de la Défense John Healey est arrivé sur place jeudi.

- L'armée israélienne affirme que ses frappes "continuent d'ébranler" le "régime" iranien

L'armée israélienne a affirmé jeudi que ses frappes en Iran continuaient d'"ébranler" le "régime" de la République islamique. "(...) chaque jour, nous continuons à l'ébranler davantage, à approfondir les dommages qui lui sont infligés jusqu'à ce que la menace existentielle soit supprimée", a dit à la presse le porte-parole de l'armée, le général de brigade Effie Defrin.

- Nouvelle série d'explosions à Téhéran et en périphérie

L'agence de presse iranienne Tasnim a rapporté jeudi plusieurs explosions à Téhéran, sans donner de détail sur des impacts potentiels. Plusieurs explosions ont secoué Téhéran et sa périphérie ouest jeudi matin, selon des médias locaux iraniens.

- Israël ciblé par une nouvelle salve de missiles depuis l'Iran

L'armée israélienne a annoncé jeudi matin avoir identifié une nouvelle salve de missiles tirés depuis l'Iran. "Les systèmes de défense sont en cours d'activation pour intercepter cette menace", a déclaré l'armée dans un communiqué.

- Le groupe irakien Kataeb Hezbollah annonce la mort d'un commandant

Le groupe irakien pro-iranien Kataeb Hezbollah a annoncé jeudi que l'un de ses commandants, Ali Hussein al-Freiji, avait été tué la veille dans une frappe dans le sud de l'Irak. Depuis le début de la guerre, des frappes contre des groupes irakiens pro-iraniens ont tué 15 combattants, principalement des membres du Kataëb Hezbollah.

- L'Italie va envoyer une aide de défense antiaérienne aux pays du Golfe

Des voitures passent le 4 mars 2026 devant des écrans géants installés le long de l'autoroute à Tel Aviv, affichant les drapeaux des Etats-Unis et d'Israël ( AFP / Jack GUEZ )

L'Italie compte envoyer une aide en matière de défense antiaérienne aux pays du Golfe touchés par des frappes iraniennes, a annoncé jeudi sa cheffe du gouvernement Giorgia Meloni.

- L'Iran affirme avoir touché un pétrolier américain dans le Golfe

Les Gardiens de la Révolution ont affirmé jeudi qu'un missile iranien avait touché un pétrolier américain dans le Golfe. Le navire "a été touché par un missile dans le nord du Golfe persique" et "est actuellement en feu", ont déclaré les Gardiens dans un communiqué lu à la télévision d'Etat, qui ne donne pas plus de précisions.

- Explosions entendues à Doha et Manama

Des explosions ont retenti jeudi matin au-dessus de la capitale qatarie Doha et de la capitale de Bahreïn Manama, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Quelques heures après, une nouvelle série d'explosions a été entendue au-dessus de Doha.

Les autorités qataries avaient annoncé quelques heures plus tôt l'évacuation des riverains près de l'ambassade américaine. Elles ont ensuite déclaré avoir intercepté une attaque de missiles.

- Soutien ferme de Washington à Israël

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré jeudi que son homologue américain, Pete Hegseth, l'avait assuré du soutien ferme de Washington et exhorté à poursuivre la campagne militaire contre l'Iran "jusqu'au bout".

"Le secrétaire à la Défense a affirmé: +Continuez jusqu'au bout, nous sommes à vos côtés+", a rapporté M. Katz, faisant référence à une conversation téléphonique avec M. Hegseth dans la nuit de mercredi à jeudi, selon un communiqué publié par son cabinet.

- Israël: deux premiers vols de rapatriement ont atterri à Tel-Aviv

Deux premiers vols transportant des Israéliens de retour dans leur pays ont atterri jeudi matin sur l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, qui était fermé depuis le début le 28 février de l'offensive menée par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran, a annoncé le ministère des Transports. L'un en provenance d'Athènes, l'autre de Rome, chacun transportant 170 passagers.

- Marchés en Asie: vigoureux rebond des Bourses, le pétrole reprend son envolée

Les Bourses ont rebondi avec vigueur jeudi dans des marchés optimistes après les fortes chutes des jours précédents liées à la guerre au Moyen-Orient, tandis que le pétrole a repris son envolée en raison du blocage du détroit d'Ormuz.

- Les Etats-Unis "regretteront amèrement" d'avoir coulé une frégate iranienne, affirme Téhéran

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a accusé jeudi les Etats-Unis d'avoir commis une atrocité en coulant sans prévenir la veille une frégate de la marine iranienne dans les eaux internationales au large du Sri Lanka, faisant au moins 87 morts, et averti qu'ils "regretteront amèrement le précédent créé".

Un deuxième navire de guerre iranien fait route jeudi vers le Sri Lanka dans l'océan Indien. Plus d'une centaine de membres d'équipage se trouveraient à bord, selon des sources officielles dans l'île qui ont dit craindre qu’il ne soit pris pour cible.

- Chef du Hamas tué

De la fumée dans le ciel de Téhéran en Iran après une frappe, le 4 mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )

L'agence de presse officielle libanaise Ani a rapporté jeudi qu'une frappe israélienne avait tué un chef du Hamas dans le nord du Liban, premier dirigeant du groupe islamiste palestinien tué depuis le début de l'offensive américano-israélienne sur l'Iran.

-Frappes iraniennes au Kurdistan

L'Iran a affirmé jeudi avoir tiré des missiles visant les quartiers généraux de forces kurdes dans la région autonome du Kurdistan en Irak, qui héberge des troupes américaines.

- Impact économique

Un drapeau américain flotte au vent devant le pétrolier CHIOS, ancré au large de la raffinerie Chevron d’El Segundo, en Californie, le 4 mars 2026, aux Etats-Unis ( AFP / Patrick T. Fallon )

L'économie mondiale est "de nouveau mise à l'épreuve" par la guerre au Moyen-Orient, a affirmé jeudi depuis Bangkok la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva.

La Chine a demandé à ses principaux raffineurs de suspendre leurs exportations de gazole et d'essence, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg, la guerre au Moyen-Orient faisant peser un risque de pénurie d'approvisionnement.