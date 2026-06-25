Maersk indique que deux de ses navires ont quitté le Golfe en toute sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles au paragraphe 3, précisions fournies par Maersk aux paragraphes 5 et 6)

Le groupe maritime Maersk

MAERSKb.CO a déclaré jeudi que le Maersk Baltimore et un navire affrété à temps avaient franchi avec succès le détroit d'Ormuz et quitté le Golfe pendant la nuit.

“Ces traversées ont été effectuées en étroite coordination avec nos partenaires de sécurité et à l’issue d’évaluations de sécurité approfondies”, a déclaré Maersk dans un communiqué.

La guerre en Iran, qui a débuté le 28 février, a perturbé les déplacements et le transport de marchandises dans l’ensemble du Moyen-Orient, et de nombreux navires, notamment ceux appartenant à Maersk, ainsi qu’à ses concurrents Hapag-Lloyd et CMA CGM, n’ont pas pu entrer dans le Golfe ni en sortir.

Sur les trois navires restant dans le Golfe, Maersk a indiqué qu’il effectuerait un transit supplémentaire par le détroit d’Ormuz à une date ultérieure, les deux autres devant être affectés à des liaisons intra-golfe.

Sur les 47.000 conteneurs que Maersk avait destinés à la région du Golfe au début du conflit, 44.000 ont désormais été livrés, tandis que 3.000 sont toujours en attente de livraison finale, selon Maersk.