Maersk évaluera le transit du détroit d'Ormuz à la suite de l'annonce de l'Iran

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(Suppression du mot "être")

Le groupe danois de transport maritime Maersk MAERSKb.CO a déclaré vendredi que toute décision de traverser le détroit d'Ormuz serait fondée sur une évaluation des risques et une surveillance étroite de la situation en matière de sécurité, à la suite de l'annonce de l'Iran sur l'ouverture du détroit.