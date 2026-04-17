Maersk évaluera le transit du détroit d'Ormuz à la suite de l'annonce de l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Suppression du mot "être")
Le groupe danois de transport maritime Maersk MAERSKb.CO a déclaré vendredi que toute décision de traverser le détroit d'Ormuz serait fondée sur une évaluation des risques et une surveillance étroite de la situation en matière de sécurité, à la suite de l'annonce de l'Iran sur l'ouverture du détroit.
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