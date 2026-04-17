 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Maersk évaluera le transit du détroit d'Ormuz à la suite de l'annonce de l'Iran
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 18:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Suppression du mot "être")

Le groupe danois de transport maritime Maersk MAERSKb.CO a déclaré vendredi que toute décision de traverser le détroit d'Ormuz serait fondée sur une évaluation des risques et une surveillance étroite de la situation en matière de sécurité, à la suite de l'annonce de l'Iran sur l'ouverture du détroit.

Guerre en Iran

Valeurs associées

AP MOELLER-MAERS-B-
14 912,500 DKK LSE Intl -4,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank