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Macy's revoit ses ambitions à la hausse
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 15:09

La chaîne de grands magasins a relevé mercredi ses objectifs annuels après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre, grâce notamment à une hausse inattendue de son bénéfice. Le titre gagnait 1,06% dans les échanges de pré-ouverture à Wall Street.

Au premier trimestre clos le 2 mai, le distributeur américain a dégagé un bénéfice ajusté par action de 0,13 USD, contre 0,11 USD un an plus tôt, alors que le marché n'attendait que 0,03 USD. Le chiffre d'affaires a également dépassé les estimations, à 4,68 milliards USD.

Fort de cette performance, le groupe prévoit désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 2 et 2,20 USD sur l'ensemble de l'exercice, contre 1,90 à 2,10 USD auparavant. Macy's a également relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et anticipe désormais une croissance de ses ventes à périmètre comparable de 0,5 à 1,2%, contre une fourchette précédente allant de -0,5 à 0,5%.

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