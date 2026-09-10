Macy's recule alors que des perspectives trimestrielles moroses viennent ternir la révision à la hausse des prévisions annuelles

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(Actualités)

10 septembre - ** L'action de Macy's M.N recule d'environ 3 %à 20,96 dollars en début de séance

** Les prévisions de perte plus importantes que prévu pour le trimestre en cours, dues à une augmentation des investissements en magasin liés aux plans de redressement, éclipsent la révision à la hausse des objectifs annuels de la chaîne de grands magasins

** Macy's prévoit une perte ajustée de 19 à 23 cents par action au troisième trimestre , alors que les analystes tablaient sur une perte de 6 cents – selon les données compilées par LSEG

** La société relève ses estimations de chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 à 21,68 milliards de dollars à 21,83 milliards de dollars, contre 21,50 milliards à 21,75 milliards de dollarsprécédemment

** Prévoit un BPA ajusté compris entre 2,15 et 2,35 dollars, contre un objectif précédent de 2 à 2,20 dollars

** Dépasse également les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre

** Les investisseurs pourraient craindre que la conjoncture économique n'affecte Macy's et ne l'oblige à dépenser davantage pour maintenir son chiffre d'affaires – David Swartz, analyste chez Morningstar

** À la clôture d'hier , l'action affichait une baisse d'environ 2 % depuis le début de l'année