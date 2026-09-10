 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macy's recule alors que des perspectives trimestrielles moroses viennent ternir la révision à la hausse des prévisions annuelles
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 16:01
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

10 septembre - ** L'action de Macy's M.N recule d'environ 3 %à 20,96 dollars en début de séance

** Les prévisions de perte plus importantes que prévu pour le trimestre en cours, dues à une augmentation des investissements en magasin liés aux plans de redressement, éclipsent la révision à la hausse des objectifs annuels de la chaîne de grands magasins

** Macy's prévoit une perte ajustée de 19 à 23 cents par action au troisième trimestre , alors que les analystes tablaient sur une perte de 6 cents – selon les données compilées par LSEG

** La société relève ses estimations de chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 à 21,68 milliards de dollars à 21,83 milliards de dollars, contre 21,50 milliards à 21,75 milliards de dollarsprécédemment

** Prévoit un BPA ajusté compris entre 2,15 et 2,35 dollars, contre un objectif précédent de 2 à 2,20 dollars

** Dépasse également les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre

** Les investisseurs pourraient craindre que la conjoncture économique n'affecte Macy's et ne l'oblige à dépenser davantage pour maintenir son chiffre d'affaires – David Swartz, analyste chez Morningstar

** À la clôture d'hier , l'action affichait une baisse d'environ 2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MACY'S
20,930 USD NYSE -6,90%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 116,76 -0,49%
2CRSI
30,32 +6,61%
Pétrole Brent
105,77 +3,95%
SOITEC
136,55 -5,37%
HAFFNER ENERGY
0,642 -5,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank