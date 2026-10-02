 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macron va présider une visioconférence des dirigeants du G7 sur la situation énergétique mondiale-Elysée
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 13:57

Ajouter Boursorama à vos sources

Le président de la République Emmanuel Macron va présider vendredi à 14h30 une visioconférence des dirigeants du G7 consacrée à la situation énergétique mondiale, annonce l'Elysée.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)

Guerre en Iran
Emmanuel Macron

Valeurs associées

Gaz naturel
2,97 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
102,61 USD Ice Europ -0,38%
Pétrole WTI
91,22 USD Ice Europ -2,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,73 -0,26%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
Or
4 137,55 -0,99%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
SOITEC
170,7 +7,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank