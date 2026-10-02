Macron va présider une visioconférence des dirigeants du G7 sur la situation énergétique mondiale-Elysée

Le président de la République Emmanuel Macron va présider vendredi à 14h30 une visioconférence des dirigeants du G7 consacrée à la situation énergétique mondiale, annonce l'Elysée.
(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)
Le président de la République Emmanuel Macron va présider vendredi à 14h30 une visioconférence des dirigeants du G7 consacrée à la situation énergétique mondiale, annonce l'Elysée.
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