L'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder rejoint la direction d'une chaîne russe de supermarchés

Connu pour ses accointances avec l'appareil politique russe et Vladimir Poutine, l'ex-chancelier allemand aux tournant des années 2000 avait déjà exercé des fonctions au sein du géant du gaz Gazprom.

Gerhard Schröder, à Vienne, le 31 octobre 2024 ( APA / EVA MANHART )

L'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, fortement critiqué pour ses liens avec Vladimir Poutine, a été nommé au conseil de surveillance d'Hyperglobus, une chaîne de supermarchés russe qui appartenait au groupe allemand Globus par le passé, a indiqué vendredi 2 octobre le média russe RBC.

Gerhard Schröder, 82 ans, aura pour tâche de "superviser le développement stratégique" de l'enseigne en Russie, souligne RBC sur son site, en s'appuyant sur des déclarations d'un responsable d'Hyperglobus.

Contactée par l'AFP, la direction de la chaîne n'avait pas répondu dans l'immédiat.

La marque russe Hyperglobus s'est séparée de l'allemande Globus Holding GmbH en 2025 pour devenir une entité indépendante, mais les magasins en Russie continuent d'utiliser la marque Globus.

Selon RBC, fin 2025, Hyperglobus comptait 22 supermarchés répartis dans huit régions de Russie.

Les relations entre la Russie et les pays de l'Union européenne sont au plus bas en raison de l'offensive à grande échelle lancée par Moscou en Ukraine en 2022. Berlin est l'un des principaux soutiens de Kiev.

Moscou a mis en septembre "sous administration temporaire" les actifs en Russie d'un autre groupe de distribution allemand, Metro, moins de deux semaines après avoir fait de même avec des sociétés issues de pays européens soutenant l'Ukraine.

Proposé par Poutine comme médiateur sur la guerre d'Ukraine

Gerhard Schröder, chancelier allemand de 1998 à 2005, est fortement critiqué en Allemagne, comme ailleurs en Europe, pour pour avoir accepté, après avoir quitté la chancellerie, de travailler pour l'Etat russe, en rejoignant le géant du gaz Gazprom.

Il a ainsi été privé d'avantages accordés aux anciens chefs de gouvernement allemands en raison de sa proximité avec le président russe Vladimir Poutine, auquel il est resté fidèle en dépit de l'offensive en Ukraine. En mai dernier, M. Poutine avait suggéré que l'Europe choisisse Gerhard Schröder comme médiateur pour régler le conflit. Cette option avait rapidement été balayée par les 27 pays de l'UE.