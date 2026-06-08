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Macron et Merz mettent fin au projet d'avion de combat Scaf
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 20:16

(Actualisé avec déclaration de l'Elysée)

Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz ont constaté que le projet commun entre la France et l'Allemagne d'avion de combat du futur (Scaf) ne pourrait pas être mené à bien, a annoncé l'Elysée lundi, mettant ainsi fin à des années de difficiles négociations politiques et industrielles.

Les deux dirigeants "ont chacun regretté l'impossibilité pour les industriels de s'entendre sur la continuation de ce projet", déclare la présidence française dans un communiqué.

"Les autorités allemandes ont estimé qu'il n'était pas possible de presser davantage les entreprises concernées", ajoute-t-elle.

"La France reste d'avis que la coopération franco-allemande est nécessaire à nos deux pays comme aux partenaires européens dans le domaine de la défense et de la sécurité."

Les deux dirigeants sont néanmoins convenus que les pays participant au projet continueraient à développer un système de drones et un réseau de données associés, ont déclaré des sources à Reuters.

Le projet Scaf, en gestation depuis plus de huit ans et estimé à 100 milliards d'euros, a été plombé par un litige entre Dassault Aviation AM.PA et Airbus AIR.PA sur le partage des tâches et les droits sur les technologies.

Le futur avion devait remplacer à partir de 2040 les Rafale français - fabriqués par Dassault Aviation - et les Eurofighter allemands et espagnols - fabriqués par Airbus, BAE Systems

BAES.L et Leonardo LDOF.MI - par un chasseur de sixième génération.

(Nicolas Delame, Benoit Van Overstraeten et Bertrand Boucey, avec Florence Loève)

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