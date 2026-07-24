Librairies: Gibert présente un plan de redressement avec 84 postes supprimés

Le magasin Gibert Joseph sur le boulevard Saint Michel, à Paris, le 1er février 2025 ( AFP / Sébastien DUPUY )

Victimes de la crise du livre, les librairies Gibert, premier acteur indépendant du secteur en France, envisagent de supprimer 84 postes sur les 500 que compte leur réseau et de fermer certaines boutiques pour "renouer avec la rentabilité" en 2028.

Le groupe, placé en redressement judiciaire en avril, a présenté vendredi un "plan de transformation" aux représentants du personnel et aux organisations syndicales, qui doit être "discuté avec eux aux cours des prochaines semaines", a déclaré une porte-parole à l'AFP.

Ce plan prévoit notamment "la suppression de 84 postes sur 500 au sein du groupe", selon un communiqué de Gibert. Cela interviendra "au cours du second semestre 2026", a précisé la porte-parole.

Selon la direction, "toutes les possibilités de reclassements internes et externes seront recherchées".

Gibert, qui compte 16 points de vente dans douze villes, dont cinq à Paris, veut désormais "placer le livre d'occasion au cœur du modèle" du groupe, tout en maintenant "l'offre livre neuf, papeterie, musique/vidéo".

Le marché de l'occasion "progresse d'environ 10% par an et offre des marges supérieures à celles du livre neuf", selon l'entreprise qui rappelle qu'il s'agit de son "expertise historique depuis 1886".

Le groupe anticipe que "la majorité des magasins du réseau pourraient revenir en positif".

Toutefois, "certains resteraient malgré tout déficitaires", selon Gibert, qui envisage des fermetures de boutiques, notamment dans le quartier de Barbès au nord de Paris et recherche de repreneurs pour d'autres magasins, comme à Poitiers, Evreux, ou pour une de ses librairies emblématiques du quartier latin dans la capitale (la Librairie de la place, quai Saint-Michel).

"Ces décisions sont difficiles, mais elles sont indispensables pour réussir notre transformation et préserver la dynamique de rebond de notre réseau", a affirmé la direction.

"leader français"

Parmi les autres axes de ce plan figurent le fait de "développer un "service d'occasion auprès de librairies indépendantes" et de "refondre et accélérer l'activité e-commerce, y compris à l'international".

Gibert compte 16 points de vente dans douze villes dont cinq à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Gibert entend par ailleurs "renforcer le maillage territorial par l'affiliation" en permettant "à des librairies indépendantes de bénéficier de la notoriété de la marque Gibert et (...) de son catalogue neuf et d'occasion".

Ce plan intervient alors que les librairies rencontrent d'importantes difficultés financières, dans un contexte de recul global de la lecture et de concurrence des sites de vente sur internet.

Les ventes de livres neufs ont reculé d'environ 5% au premier trimestre, selon le Syndicat de la librairie française.

En annonçant en avril sa demande de placement en redressement judiciaire, le groupe avait expliqué que son modèle actuel était "pris dans un effet ciseau entre l'explosion de ses coûts fixes (loyers, énergie) et le déclin du marché des livres neufs avec une compression des marges sur ce marché".

Gibert a pour objectif de "devenir le leader français du livre d'occasion", en doublant la part de ses ventes d'ici 2029", de 30 millions d'euros en 2025 à 60 millions. Ce segment a représenté l'an passé 35% de son chiffre d'affaires annuel de 86 millions d'euros.

Le groupe, qui avait été séparé en deux enseignes (Gibert Joseph et Gibert Jeune) jusqu'en 2017, se présente comme "la première librairie et le premier disquaire généraliste indépendant de France avec plus de 500.000 références neuves et d'occasion", vendant aussi vidéos et papeterie dans certains de ses magasins.

D'autres grandes librairies sont en difficultés financières, comme Sauramps à Montpellier, une institution vieille de 80 ans, qui va être liquidée.

Le groupe Nosoli, qui réunit les réseaux des enseignes Furet du Nord et Decitre, a annoncé fin juin prévoir de fermer 11 de ses 27 magasins et de supprimer jusqu'à 163 postes.