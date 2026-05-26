 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MaaT Pharma fait le point sur ses activités et publie ses résultats financiers pour le premier trimestre 2026
information fournie par Boursorama CP 26/05/2026 à 19:01

MaaT Pharma, société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de microbiothérapies visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers grâce à la modulation du système immunitaire, annonce aujourd'hui un point sur ses activités et sa position de trésorerie au 31 mars 2026.
• Chiffre d'affaires de 0,8 million d'euros au premier trimestre 2026, généré par le programme d'accès compassionnel (EAP).
• Au 31 mars 2026, la trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient de 18,1 millions d'euros.
• Extension de l'horizon de trésorerie jusqu'en novembre 2026.
Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com

Valeurs associées

MAAT PHARMA
2,8700 EUR Euronext Paris -2,38%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,2595 -18,78%
CAC 40
8 240,79 +0,83%
DBT
0,19 +111,11%
Pétrole Brent
97 -2,29%
SOITEC
157,25 -5,67%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank