MaaT Pharma fait le point sur ses activités et publie ses résultats financiers pour le premier trimestre 2026

MaaT Pharma, société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de microbiothérapies visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers grâce à la modulation du système immunitaire, annonce aujourd'hui un point sur ses activités et sa position de trésorerie au 31 mars 2026.

• Chiffre d'affaires de 0,8 million d'euros au premier trimestre 2026, généré par le programme d'accès compassionnel (EAP).

• Au 31 mars 2026, la trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient de 18,1 millions d'euros.

• Extension de l'horizon de trésorerie jusqu'en novembre 2026.

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