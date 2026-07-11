Parcoursup: plus de 126.000 candidats encore en attente d'une proposition

Plus de 126.000 candidats sur 872.000 sont encore en attente d'une proposition d'affectation dans l'enseignement supérieur pour la rentrée après la fin de la phase principale d'admission sur Parcoursup ( AFP / Anna KURTH )

Plus de 126.000 candidats sur 872.000 sont encore en attente d'une proposition d'affectation dans l'enseignement supérieur pour la rentrée après la fin de la phase principale d'admission sur Parcoursup, selon le tableau de bord de la plateforme transmis samedi à l'AFP.

Au total, 126.652 candidats - soit 57.024 bacheliers, 46.216 étudiants en réorientation et 23.412 candidats scolarisés à l'étranger -, n'avaient pas encore de proposition à l'issue de la phase d'admission principale qui s'est achevée samedi.

Au début de la campagne en janvier, il y avait 908.974 candidats, en hausse par rapport à 2025 (+33.000 environ), mais 36.720 d'entre eux ont quitté la plateforme avant d'avoir une proposition d'admission.

En 2025, le nombre de candidats sans proposition à l'issue de la phase principale s'élevait à 103.582.

Ces chiffres ne prennent pas en compte les personnes en reprise d'études inscrites sur Parcoursup, environ 122.000.

Cette année, "près de 9 lycéens sur 10 ont déjà obtenu au moins une réponse à leurs vœux de poursuite d’études" et "plus de 7 étudiants sur 10 ont eu au moins une réponse à leurs vœux de réorientation", résume un communiqué des ministères de l'Enseignement supérieur et de l'Education nationale.

Environ 162.000 lycéens et 50.000 étudiants en réorientation ont déclaré, "au moment de confirmer leurs vœux, avoir aussi d’autres projets en dehors de Parcoursup".

Depuis le 1er juillet, 5.781 bacheliers et 719 étudiants sans proposition d'admission ont sollicité l'accompagnement personnalisé des commissions d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) pour les aider à trouver une place.

La phase complémentaire se poursuit jusqu’au 10 septembre. Les candidats peuvent formuler de nouveaux vœux pour des formations ayant encore des places disponibles.

Selon les ministères, 83.000 places vacantes sont proposées dans 6.000 formations (licences, BTS, BUT, classes préparatoires, écoles, etc.) et "ce nombre continue à évoluer durant l’été".

Les candidats peuvent aussi formuler des voeux jusqu'au 8 septembre pour les 11.300 formations accessibles par la voie de l’apprentissage dans les centres de formation d’apprentis (CFA).

En 2025, plus de 83.000 candidats avaient reçu une proposition d'admission en participant à la phase complémentaire, avait indiqué le 11 juin le ministère de l'Enseignement supérieur.