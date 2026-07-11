Plus de 900 km de bouchons sur fond de canicule pour les départs en vacances

Avec plus de 900 kilomètres de bouchons à 12H00, le trafic est très chargé samedi, notamment en vallée du Rhône, pour ce week-end de départ en vacances ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Avec plus de 900 kilomètres de bouchons à 12H00, le trafic est très chargé samedi, notamment en vallée du Rhône, pour ce week-end de départ en vacances, Bison Futé appelant les automobilistes à "redoubler de prudence" en raison de la canicule.

La circulation est classée noire pour la journée dans l'Ouest, le Nord et le Centre-Est dans le sens des départs, selon Bison Futé. Elle est "très difficile" (rouge) dans le reste de l'Hexagone.

Outre les départs en vacances, les "encombrements très importants" sont liés au jour férié, mardi 14 juillet, qui offre également l'occasion de partir en long week-end, souligne le prévisionniste.

C'est vert en revanche ("circulation habituelle") dans tout le pays dans le sens des retours, à l'exception des départements de l'arc méditerranéen, classés orange.

Les embouteillages ont atteint un pic de 937 km cumulés au niveau national à 11H55, dont près de 130 sur l'A7 qui dessert la vallée du Rhône, une mesure retombée à 675 km une heure plus tard.

En raison du "contexte d’épisode caniculaire d’intensité exceptionnelle", Bison futé "appelle à redoubler de prudence et à adopter les bons gestes", dont éviter de circuler aux heures les plus chaudes de la journée (entre 12H00 et 16H00), se montrer attentif aux passagers les plus vulnérables (enfants, personnes âgées...), et ne pas laisser de personne dans le véhicule à l’arrêt pour éviter insolation et déshydratation.