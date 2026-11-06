MaaT Pharma fait le point sur les résultats préliminaires de l’étude de Phase 2a PICASSO, promue par un investigateur, dans le mélanome métastatique

• PICASSO, étude promue et menée par l’AP-HP en collaboration avec INRAe et Gustave Roussy, a évalué la sécurité de l’administration de MaaT013 (Xervyteg®) en association avec l’ipilimumab et le nivolumab chez des patients atteints d’un mélanome métastatique n’ayant jamais reçu de traitement par immunothérapie.

• L’étude randomisée, contrôlée versus placebo, a atteint son objectif principal, portant sur la sécurité et la faisabilité de l’administration d’un traitement issu du microbiote chez des patients atteints de tumeurs solides recevant une association d’inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, aucune différence statistiquement significative n’ayant été observée entre les deux bras concernant l’incidence des évènements indésirables de grade 3 ou supérieur.

• Les résultats préliminaires soutiennent la poursuite de l’évaluation clinique des thérapies microbiote à écosystème complet en association avec des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire.

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