M6 simplifie son organisation et regroupe ses fonctions transverses

Dans un contexte de transformation rapide des usages et des technologies, le Groupe M6 fait évoluer l'organisation de ses fonctions transverses afin d'accompagner plus efficacement la mise en oeuvre de ses priorités stratégiques.

A la suite du départ de Jérôme Lefébure, Henri de Fontaines prend la tête d'un nouveau pôle Finance, Technologies et Transformation, qui réunit plusieurs directions stratégiques du Groupe.

La Direction Financière reste placée sous la responsabilité d'Emmanuelle Marti, qui avait assuré une période de transition avec Jérôme Lefébure.

Le Groupe crée par ailleurs une nouvelle Direction Technologies, Innovation et Streaming, née du rapprochement entre M6 et la Direction des Technologies et de l'Innovation. Codirigée par Valéry Gerfaud et Constance Fouquet, cette nouvelle entité rassemble les expertises du Groupe dans les domaines des technologies, du digital, de la data, de l'intelligence artificielle et des plateformes.

Le nouveau pôle intègre également la Direction Juridique, dirigée par Nathalie-Camille Martin, la Direction de la Transformation, désormais sous la responsabilité de Claire Michaux après le départ de Christophe Foglio, ainsi que la Direction de la Stratégie, dirigée par Baptiste Capdevielle, et la Direction des Services Généraux, dirigée par Jean-Christophe Ricou.