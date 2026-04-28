M6 monte en Bourse après un trimestre moins dégradé qu'anticipé
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 15:30
Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de M6 s'est établi à 297,7 millions d'euros, en recul de 5,5% sur un an, dans un environnement économique jugé dégradé. Les revenus publicitaires ont de leur côté diminué de 5,9%, à 239 millions d'euros.
Dans ce contexte, le résultat opérationnel courant (ROC) a progressé de 2,1% à 49,1 millions d'euros, portant la marge à 16,5%, soit une amélioration de 1,2 point. Cette progression de la rentabilité traduit "la transformation du groupe" et "une gestion rigoureuse des coûts", a souligné le président du directoire, David Larramendy, cité dans un communiqué.
Face à la faiblesse persistante du marché publicitaire, M6 a annoncé en février un plan d'économies de 80 millions d'euros à horizon 2030, visant notamment l'optimisation des coûts de production, la simplification des process et la réduction des coûts techniques.
Oddo BHF, qui maintient sa recommandation neutre sur le dossier, indique que la diffusion de la Coupe du monde 2026 au deuxième trimestre devrait soutenir les audiences et les recettes publicitaires, avec un effet positif sur le cash-flow, tout en pesant sur la rentabilité opérationnelle à l'échelle de l'année.
Le bureau d'études maintient ses prévisions annuelles inchangées pour 2026.
Depuis le début de l'année, l'action du groupe progresse de 6%.
Valeurs associées
|12,9400 EUR
|Euronext Paris
|+0,94%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris reste sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies salués timidement par les investisseurs qui attendent le verdict des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale ... Lire la suite
-
L'action Airbus progresse mercredi, l'avionneur européen ayant confirmé ses objectifs malgré une baisse des livraisons et du bénéfice d'exploitation au premier trimestre. Le groupe a annoncé mardi avoir livré 114 avions commerciaux au cours du premier trimestre, ... Lire la suite
-
La France recommande mercredi à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali "dès que possible" en raison d'une situation sécuritaire très "volatile" après les attaques coordonnées menées ce week-end par des groupes djihadistes et indépendantistes touaregs. ... Lire la suite
-
Le marché du crédit privé américain traverse sa première véritable zone de turbulences après des années d'expansion. Entre fragilité de certains modèles économiques, hausse attendue des défauts et inquiétudes sur la transparence des valorisations, les investisseurs ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer