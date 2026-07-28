M6-Hausse de 8,9% du CA au T2 avec la Coupe du Monde de la FIFA

M6 MMTP.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 8,9% à 346,1 millions d'euros au second trimestre de son exercice, le groupe télévisuel français citant le succès de la diffusion de la Coupe du Monde de la Fifa le mois dernier.

"Ce carrefour d'audiences inédit a suscité un engouement exceptionnel chez les annonceurs et permis au groupe de réaliser son meilleur chiffre d'affaires publicitaire sur un 2ème trimestre depuis cinq ans", dit dans un communiqué le président du directoire David Larramendy au sujet de l'évènement.

Le résultat opérationnel courant consolidé (EBITA) recule quant à lui de 90,9% à 5,3 millions d'euros, reflétant selon le groupe l'investissement dans la diffusion de la Coupe du Monde.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)