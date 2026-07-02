M6 et Stéphane Plaza actent la séparation de leurs réseaux immobiliers

Après douze ans d'aventure commune, les réseaux Stéphane Plaza Immobilier et Sixième Avenue s'apprêtent à écrire chacun leur propre histoire. L'action du groupe audiovisuel cédait 0,33% vers 14h15 ce jeudi.

Les actionnaires de SPF Franchise ont décidé d'engager la séparation des deux enseignes, qui évolueront désormais au sein de sociétés distinctes, avec des actionnariats et des gouvernances indépendants.

Cette réorganisation, dont l'achèvement est prévu au cours du mois de juillet, marque une nouvelle étape dans le développement des deux réseaux. À son terme, Stéphane Plaza Immobilier sera détenu à 100 % par Stéphane Plaza. De son côté, le Groupe M6 renforcera sa participation dans Sixième Avenue, dont il possédera 68 % du capital aux côtés des deux cofondateurs historiques, experts de la franchise.

Réalisée dans le cadre d'une scission partielle, cette opération vise à donner à chaque enseigne les moyens de poursuivre son développement selon sa propre stratégie, en affirmant son identité, son positionnement et ses ambitions.

Le réseau Stéphane Plaza Immobilier poursuivra son activité au sein d'une nouvelle structure présidée par Stéphane Plaza. Fidèle aux valeurs qui ont façonné son succès, l'enseigne entend continuer à privilégier la proximité, l'accompagnement personnalisé et l'engagement humain, tout en accélérant sa transformation autour de l'innovation et des nouveaux usages.

Sixième Avenue, toujours dirigé par son président Gilles Charron, entend quant à lui ouvrir une nouvelle phase de croissance avec l'appui renforcé du Groupe M6. Le réseau ambitionne d'affirmer son positionnement de marque immobilière de nouvelle génération, capable d'accompagner l'évolution des attentes des Français en matière d'habitat.

"Cette séparation marque une étape structurante pour nos deux réseaux. Pour le groupe M6, Sixième Avenue porte une vision renouvelée de l'immobilier : une enseigne pensée pour répondre aux nouveaux usages et aux évolutions du marché. Nous sommes pleinement mobilisés pour accompagner son accélération", déclare Henri de Fontaines, membre du directoire du groupe M6.