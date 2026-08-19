Trading en ligne : l'AMF met en garde contre une plate-forme frauduleuse qui détourne des médias, des personnalités ou encore l'AMF elle-même

"Méfiez-vous des promesses irréalistes de sites de trading garantissant des gains rapides", rappelle l'AMF.

( AFP / THOMAS COEX )

Le Monde, Le Figaro , des personnalités des mondes économique et politiques ou encore des programmes gouvernementaux... L'Autorité des marchés financiers a mis en garde mercredi 19 août les épargnants contre une "plate-forme de trading frauduleuse, BitKelTrade" qui usurpe identités visuelles et noms pour faire sa promotion

"Au cours des derniers jours, plusieurs faux sites ont vu le jour, reprenant l'identité visuelle des sites de médias français connus ( le Monde, le Figaro, France Info, TF1 , etc.)", prévient l'AMF dans un communiqué.

Ces sites présentent des "faux articles" qui "mettent en scène des personnalités françaises" du monde économique, de la politique, du sport ou de l'audiovisuel "et leur attribuent de fausses déclarations ou de prétendus investissements via une plateforme de trading dénommée BitKeltTrade, qui s’appuierait sur l'intelligence artificielle", est-il détaillé. "L'un d'entre eux évoque même un pseudo programme gouvernemental qui serait supervisé ou administré par l'AMF", selon l'insitution qui donne l'adresse des faux sites d'informations qu'elle a identifiés.

Aucune autorisation au sein de l'Union européenne

"Ces sites n'ont qu'un seul but : inciter le lecteur à cliquer sur le lien permettant de rejoindre la plateforme frauduleuse et à remplir un formulaire de contact pour pouvoir être recontacté. L'AMF recommande aux épargnants de ne pas donner suite et de ne pas transmettre leurs coordonnées.", insiste l'AMF.

"La plateforme BitKeltTrade ne fait aujourd'hui l'objet d'aucune autorisation au sein de l'Union européenne" et "l'AMF a inscrit sur liste noire le site Bitkelttrade.com".

"Méfiez-vous des promesses irréalistes de sites de trading garantissant des gains rapides" , rappelle l'AMF.

Des alertes ont également été émises en Belgique contre BitKelTrade par l'Autorité des services et marchés financiers FSMA.