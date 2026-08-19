Lowe's revoit à la baisse ses prévisions au vu de la frilosité des consommateurs

Une enseigne du magasin Lowe's est visible à Scottsdale

L'enseigne de bricolage Lowe's ‌a déclaré mercredi ne plus anticiper une croissance de son chiffre ​d'affaires annuel, prenant acte du fait que les consommateurs restent prudents en matière de projets de rénovation coûteux et de dépenses non essentielles.

Le ​groupe, dont l'action reculait de 3,3% avant l'ouverture des marchés, misait auparavant sur des ​ventes comparables pour cette année, avec ⁠une évolution comprise entre une stagnation et une hausse de ‌2% par rapport à l'année précédente.

La hausse des taux hypothécaires et la faible rotation du parc immobilier ont ​continué de peser ‌sur la demande pour les projets de grande envergure, ⁠tels que les réaménagements de cuisines, les rénovations de salles de bains et la pose de revêtements de sol.

Le ralentissement des ventes ⁠de logements existants ‌a réduit l'activité de rénovation liée à l'achat immobilier, ⁠un moteur de demande important pour les enseignes de bricolage.

Home ‌Depot, le principal concurrent de Lowe’s, avait de son ⁠côté dépassé mardi les estimations trimestrielles de Wall ⁠Street en matière de ‌chiffre d’affaires et de bénéfices, grâce à une forte demande en ​matière de réparation et d’entretien, ‌et a réaffirmé ses prévisions financières.

Lowe's prévoit pour l’exercice 2026 un bénéfice par action ​ajusté de 12,25 dollars (10,55 euros), soit dans la partie basse de sa fourchette prévisionnelle précédente comprise entre 12,25 et 12,75 ⁠dollars.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, s'élevant à 25,96 milliards de dollars, est resté en deçà de l'estimation moyenne des analystes, qui s'établissait à 26,16 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

(Rédigé par Angela Christy à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité ​par Benoit Van Overstraeten)