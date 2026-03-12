M&P-Bénéfice net 2025 +74%, "bien positionné" au Venezuela

(Actualisé tout du long avec détails, précisions, contexte)

Maurel & Prom (M&P) MAUP.PA a fait état jeudi d'un bond de son résultat net consolidé et d'un flux de trésorerie disponible quasiment stable en 2025, porté par la cession de sa participation dans Seplat Energy et par la montée en puissance de ses opérations au Venezuela.

L'opérateur pétrolier français a enregistré un résultat net consolidé de 428 millions de dollars (370,34 millions d'euros), en hausse de 74% sur un an, selon un communiqué, tandis que son flux de trésorerie disponible est ressorti à 236 millions de dollars, après 241 millions il y a un an.

La production totale a progressé de 2% à 37.096 barils équivalent pétrole/jour (bepj), avec notamment un bond de 34% au Venezuela.

Vers 10h43 GMT, le titre M&P gagnait 3,27% après avoir reculé en début de séance.

Avec une trésorerie nette de 179 millions de dollars fin 2025, le groupe dit aborder 2026 avec des "moyens considérables" pour accélérer son développement et anticipe une hausse de sa production à 42.700 bepj, soutenue par la montée en puissance du Venezuela, de la Colombie et de ses projets en Afrique.

Selon le directeur général Olivier de Langavant, M&P est "bien positionné" au Venezuela parmi les six sociétés autorisées à développer de nouveaux projets et examine activement de nouvelles licences et de nouveaux champs.

"POTENTIEL CONSIDÉRABLE" AU VENEZUELA

Le groupe détient via sa filiale M&P Iberoamerica une participation de 40% dans le champ Urdaneta Oeste, près de Maracaibo au Venezuela, dont la production brute a atteint environ 21.000 bepj en janvier 2026.

Après avoir été initialement exclue de la "General License 50" publiée le 13 février, la société a ensuite été intégrée dans la "General License 50A" du 18 février, autorisant la reprise complète de ses opérations, un "événement majeur" selon Olivier de Langavant.

"Elle nous permet de reprendre pleinement les opérations au Venezuela et d’accélérer la montée en production d’un actif qui possède un potentiel considérable (...) pouvant aller jusqu’à 60.000 bepj d’ici quatre à cinq ans", d'après le dirigeant.

M&P proposera un dividende de 0,38 euro pour 2025, en hausse de 15%.

Le chiffre d’affaires annuel a reculé de 29% à 578 millions de dollars, pénalisé selon M&P par la baisse des prix du pétrole sur la période et par l’effet du retraitement des décalages d’enlèvements et de la revalorisation des stocks.

