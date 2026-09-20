M. Bessent, du Trésor américain, et M. He, de la Chine, entament des discussions sur l'IA, le commerce et les minerais stratégiques

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(Mise à jour suite à l'arrivée de Bessent et de He, paragraphes 1 à 3)

* Des discussions visant à préparer d'éventuels accords en vue du sommet Trump-Xi

* La trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine doit prendre fin le 10 novembre

* Le Chinois He dirigera une délégation d'entreprises chinoises aux États-Unis

par David Lawder et Antoni Slodkowski

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng sont arrivés dimanche à New York pour une réunion visant à préparer d’éventuels accords sur l’intelligence artificielle, les droits de douane et les minerais stratégiques en vue d’un sommet crucial qui se tiendra cette semaine entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.

Les réunions, qui se tiennent au siège de JP Morgan Chase à l’ JPM.N , à Manhattan, et auxquelles participera également le représentant américain au Commerce Jamieson Greer, ont débuté peu après l’arrivée de M. Bessent, vers 10 h 30 (14 h 30 GMT), et devaient se poursuivre toute la journée.

Avant de se rendre à la réunion, M. Bessent a déclaré aux journalistes qu’il espérait des « discussions ciblées, approfondies et constructives » qui ouvriraient la voie au prochain sommet Trump-Xi à Washington.

Les principaux sujets abordés seront la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui doit expirer le 10 novembre, les flux d’aimants à terres rares et de minéraux critiques chinois, que les responsables américains jugent insuffisants, ainsi que les éventuelles mesures de protection concernant l’intelligence artificielle, suite à des rapports faisant état de failles de sécurité impliquant des modèles d’IA.

Selon les analystes, le scénario le plus probable serait que Washington et Pékin s’accordent sur des mesures modestes visant à montrer qu’ils continuent d’éviter une escalade des tensions dans une relation commerciale délicate qui a des conséquences majeures pour l’économie mondiale.

« Je pense qu’il y aura une certaine démonstration de résultats concrets, étant donné qu’il s’agit d’un sommet présidentiel, mais je n’ai pas l’impression que nous soyons sur le point de réaliser une percée majeure », a déclaré Anna Ashton, analyste spécialisée dans le commerce avec la Chine et fondatrice d’Ashton Intelligence. « Je pense que le statu quo est probablement la meilleure perspective générale pour les deux parties. »

Bon nombre des questions sur lesquelles He, Bessent et Greer devront travailler pour le compte de Trump et Xi sont des points restés en suspens depuis la rencontre des deux dirigeants en mai à Pékin , notamment les efforts des deux parties pour réduire les droits de douane sur les produits non stratégiques, ainsi que les engagements pris par la Chine d’augmenter ses achats de produits agricoles américains de 17 milliards de dollars par an et d’acquérir plus de 200 avions Boeing.

La réunion entre M. Bessent, M. He et M. Greer s’inscrit dans une dynamique établie au cours des 16 derniers mois, durant lesquels les trois responsables se sont rencontrés dans des villes européennes et asiatiques afin de préparer des accords potentiels pour Trump et Xi.

Parmi ces efforts figure la trêve conclue en novembre 2025 à Busan, en Corée du Sud, qui a plafonné à environ 20 % les droits de douane américains imposés par Trump sur les produits chinois, après qu’une escalade de représailles les avait portés à des niveaux à trois chiffres de part et d’autre.

La Cour suprême des États-Unis a par la suite invalidé les droits de douane de Trump qui avaient été invoqués en vertu d’une loi sur l’état d’urgence, y compris les droits liés au trafic de fentanyl.

L’administration Trump les a réinstaurés en s’appuyant sur de nouvelles bases juridiques, notamment en rétablissant un droit de douane de 12,5 % sur les produits chinois en raison d’allégations de travail forcé. Elle est en train de finaliser une enquête tarifaire distincte visant à freiner la surcapacité industrielle qui, selon elle, est endémique en Chine.

Dans le cadre de cette trêve, la Chine s’était engagée à rétablir l’approvisionnement en minéraux essentiels aux utilisateurs américains et mondiaux. Cependant, un haut responsable américain a déclaré vendredi aux journalistes que les résultats de la Chine sur ce front « n’étaient pas à la hauteur » et que ce sujet ferait l’objet de discussions avant le sommet Trump-Xi.

NOUVELLES DISCUSSIONS SUR L’IA

Les discussions entre M. Bessent et M. He sur l’IA revêtent une importance particulière, car les États-Unis et la Chine sont les deux principales forces qui stimulent le développement d’outils d’IA avancés et l’adoption de cette technologie à l’échelle mondiale. Les terres rares jouent un rôle crucial dans la fabrication des semi-conducteurs de pointe qui alimentent l’IA.

M. Bessent a déclaré vendredi qu’il s’attendait à ce que les discussions portent « à la fois sur les modèles à poids ouvert et à poids fermé » . Les modèles à poids ouvert sont des systèmes d’IA dont les éléments fondamentaux sont accessibles au public, ce qui permet aux utilisateurs de les télécharger et de les ajuster pour des tâches spécifiques.

Les modèles chinois à poids ouverts gagnent en popularité auprès des entreprises américaines, car ils peuvent s’avérer moins coûteux que les outils d’IA à poids fermés, tels que ceux développés par Anthropic, OpenAI et d’autres entreprises américaines.

« Les États-Unis restent leaders en matière d’IA. Et nous sommes ouverts à des discussions visant à éviter les risques communs et à prévenir la bifurcation de nos deux systèmes », a déclaré M. Bessent dans un communiqué concernant les pourparlers avec la Chine.

M. Bessent a appelé les États-Unis et la Chine à s’accorder sur des « garde-fous » en matière d’IA visant à empêcher que des modèles puissants ne tombent entre les mains d’acteurs non étatiques malveillants.

RÉDUCTIONS TARIFAIRES, INVESTISSEMENTS

Les États-Unis et la Chine ont également convenu en mai d’entamer des discussions visant à réduire les droits de douane sur les biens non stratégiques dans le cadre d’un mécanisme dit de « Board of Trade », parallèlement à la mise en place d’un forum similaire chargé de traiter des questions spécifiques liées aux investissements.

Alors que l’administration Trump a renforcé les restrictions imposées aux entreprises américaines investissant dans certains secteurs en Chine, Reuters a rapporté vendredi qu’elle travaillait à l’élaboration de règles susceptibles de permettre aux laboratoires pharmaceutiques américains d’investir dans des médicaments chinois prometteurs et de conclure des accords de licence pour ces derniers.

Le ministère chinois du Commerce a déclaré samedi que M. He dirigerait également une délégation d’entreprises chinoises aux États-Unis, qui participerait à des consultations économiques et commerciales en amont du sommet.

Cette délégation d’hommes d’affaires, qui fait écho à un groupe de directeurs généraux américains que Trump avait emmené à Pékin en mai, a été annoncée alors que Trump se montrait ouvert à l’idée que des constructeurs automobiles chinois s’implantent aux États-Unis.

Vendredi, des associations du secteur automobile américain ont exhorté M. Trump à maintenir une interdiction de fait sur les ventes de véhicules chinois aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale.