Lyntris, entreprise du secteur de la défense, et ses actionnaires lèvent environ 298 millions de dollars lors d'une introduction en bourse américaine à l'échelle réduite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour concernant l'introduction en bourse)

Lyntris LYNX.N et certains de ses actionnaires existants ont levé 297,5 millions de dollars lors d’une introduction en bourse américaine revue à la baisse après avoir fixé le prix en dessous de la fourchette annoncée et proposé moins d’actions, a déclaré mardi le sous-traitant du secteur de la défense, alors que le marché des introductions en bourse estivales touche à sa fin.

La société, basée à Falls Church, en Virginie, a fixé le prix de son introduction en bourse de 17 millions d’actions à 17,50 dollars par action, contre une fourchette initialement annoncée comprise entre 19 et 22 dollars.

La société et ses actionnaires avaient initialement proposé de mettre en vente 24 millions d’actions lors de cette introduction en bourse, dans le but de lever jusqu’à 528 millions de dollars.

Lyntris a vendu environ 5,7 millions d’actions dans le cadre de cette opération, soit plus que sa proposition initiale d’environ 4,9 millions d’actions, tandis que ses actionnaires existants ont réduit leur offre de plus de 7,8 millions d’actions.

Cette introduction en bourse vient couronner une période estivale très dynamique pour le marché des introductions en bourse, durant laquelle la baisse de la volatilité et l’amélioration des conditions de marché ont encouragé les entreprises à aller de l’avant avec leurs projets d’introduction en bourse.

Lyntris est la dernière en date d’une vague d’entreprises du secteur de la défense qui se sont précipitées pour introduire leurs actions à New York depuis avril, les conseils d’administration cherchant à saisir l’opportunité créée par la guerre au Moyen-Orient.

“(Les entreprises du secteur de la défense) doivent démontrer qu’elles sont capables d’une croissance durable, tirée par des produits essentiels à leur mission. Les investisseurs accordent très peu de crédit aux revenus issus de programmes ponctuels”, a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans la recherche sur les introductions en bourse et les ETF.

La société de capital-investissement Trive Capital, basée à Dallas, au Texas, a fusionné en mai les sociétés de son portefeuille Accelint et Vitesse pour former Lyntris.

Lyntris fabrique des capteurs de champ de bataille et des logiciels pour les États-Unis et leurs alliés. Au 31 décembre, la société participait à plus de 200 programmes de défense actifs, aucun programme individuel ne représentant plus de 7 % de son chiffre d’affaires , a-t-elle indiqué.

Son carnet de commandes a plus que doublé par rapport à l’année précédente, pour atteindre 923,9 millions de dollars au 30 juin.

Evercore ISI, Citigroup et Guggenheim Securities ont été les chefs de file de l’opération. Lyntris fera son entrée à la Bourse de New York (NYSE) mercredi sous le symbole “LYNX”.