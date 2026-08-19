Incendie en Belgique: les habitants autorisés à rentrer chez eux

Un pompier arrose un sol et une végétation brûlés lors d'une intervention contre l'incendie dans la réserve naturelle des Hautes Fagnes, dans l'est de la Belgique, le 18 août 2026 ( AFP / JOHN THYS )

Tous les habitants ayant reçu l'ordre d'évacuer leurs villages, proches de l'incendie déclenché vendredi dans l'est de la Belgique, ont été autorisés mercredi à rentrer chez eux, après l'encerclement total de ce feu de forêt d'ampleur historique.

Plusieurs centaines d'habitants de hameaux belges et d'une commune allemande, proches du parc naturel des Hautes Fagnes, où quelque 3.000 hectares ont été ravagés par les flammes, avaient reçu ce weekend l'ordre d'évacuer.

Mais, après évaluation de la situation, selon les autorités locales, ces personnes ont été autorisées à rentrer chez elles à partir de 17h00 locales (15H00 GMT), y compris à Montjoie, commune allemande située à deux km de la frontière belge.

Signe de l'optimisme retrouvé après des jours et des nuits de lutte contre cet incendie sans précédent en Belgique depuis 1911, les autorités ont également annoncé mercredi une "probable" réduction des moyens d'intervention.

Autre bonne nouvelle, les moyens aériens, cloués au sol mardi, ont pu intervenir mercredi pour épauler les pompiers, qui ont lutté toute la journée contre de multiples reprises de feu.

"Le feu est encerclé et ne devrait plus pouvoir progresser, mais la surface est extrêmement importante et il y a de nombreuses reprises contre lesquelles on doit lutter au sol et par air", a ainsi précisé à l'AFP Tony Hosmans, porte-parole de la cellule de crise.

"Surveiller en permanence"

"On ne parle pas encore de feu fixé ou maîtrisé totalement", a expliqué de son côté à l'AFP Stéphanie Ernoux, porte-parole des autorités locales de Wallonie, région belge francophone, qui comprend Liège.

"Il faut tout le temps, en permanence, surveiller" à cause des risques de reprise, a-t-elle ajouté.

Un hélicoptère Chinook transporte de l'eau pour lutter contre un incendie dans les Hautes Fagnes, un parc naturel dans l'est de la Belgique, mercredi 19 août 2026 ( BELGA / BRUNO FAHY )

Après plusieurs jours de météo difficile, ces moyens aériens ont enfin pu décoller mercredi. Des avions bombardiers d'eau et des hélicoptères, venus de Norvège, d'Allemagne, de Suède et des Pays-Bas ont pu participer aux opérations de largage d'eau sur les zones toujours la proie des flammes, a confirmé mercredi Tony Hosmans.

Les centaines de pompiers toujours mobilisés sont aussi aidés par la pluie qui tombe depuis lundi dans cette région de l'est de la Belgique. Revers de la médaille, elle favorise d'importantes fumées qui gênent leur travail, et réduisent la visibilité pour les moyens aériens.

Le travail des soldats du feu est rendu plus difficile par le type de terrain rencontré : un patchwork de landes, de tourbières et de passerelles surélevées pour favoriser la découverte de ce parc naturel très fréquenté par les touristes.

La tourbe brûle en profondeur, favorisant les départs de feu. "En apparence, ça a l'air d'être maîtrisé et puis ça peut reprendre parce que ça ressurgit" à "très grande profondeur", a expliqué Stéphanie Ernoux.

Dans un terrain tourbeux, comme celui des Hautes Fagnes, le feu peut couver sous la terre, puis réapparaître ou ressortir plus loin, ce qu'on appelle le phénomène de "feu zombie".

En forêt, la tourbe est une accumulation de matière spongieuse inflammable, riche en carbone, qui résulte de la décomposition au fil du temps de la matière végétale. Un combustible idéal pour ces braises enfouies, qui attendent des conditions favorables, vent et sécheresse, pour reflamber en plein jour.

Ces "feux zombies" attaquent aussi les racines des arbres, favorisant leur chute. Pour mieux les repérer, les pompiers s'aident de drones équipés de détecteurs de chaleur, a encore expliqué Stéphanie Ernoux.

"Les forestiers qui connaissent cet endroit comme leur poche pensent qu'on est au moins parti jusqu'à la fin de l'automne à surveiller ce feu qui couve dans le sol", expliquait mardi soir Nicolas Yernaux, un porte-parole des autorités locales.

La Belgique, comme une grande partie de l'Europe, a souffert l'été durant d'épisodes de fortes chaleurs et de la sécheresse. Le mercure est monté jusqu'à 37°C dans certaines parties du pays en fin de semaine dernière.