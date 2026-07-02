LY (filiale de SoftBank) et Bain relancent leur offre sur Kakaku, avec une valorisation de 4,1 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'information concernant la prolongation de la période d'offre publique d'achat par EQT au paragraphe 5 et du déjeuner prévu entre LY et Bain au paragraphe 11.)

LY Corp 4689.T , filiale de SoftBank, et Bain Capital ont une nouvelle fois relevé leur offre sur Kakaku.com 2371.T , valorisant l'opérateur japonais de sites de comparaison de prix à 670 milliards de yens (4,12 milliards de dollars) et creusant ainsi l'écart par rapport à l'offre concurrente de la société suédoise EQT EQTAB.ST .

Dans l’offre juridiquement contraignante dévoilée mercredi en fin de journée, LY et Bain ont déclaré qu’ils porteraient leur offre sur l’ensemble des actions en circulation de Kakaku.com à 3 384 yens par action, contre 3 232 yens proposés en mai.

À la suite de cette nouvelle proposition, Kakaku.com a déclaré jeudi dans un communiqué qu’elle poursuivrait les discussions avec EQT concernant son prix d’offre, actuellement fixé à 3 000 yens par action, tout en maintenant son soutien à l’offre de la société d’investissement suédoise.

Elle a retiré sa recommandation aux actionnaires en faveur de l’offre d’EQT, adoptant une position "neutre", et a ajouté qu’elle engagerait des discussions avec les deux soumissionnaires.

Plus tard dans la journée de jeudi, EQT a prolongé de deux semaines la durée de son offre publique d’achat, qui courra désormais jusqu’au 16 juillet.

Les opérations de fusions-acquisitions ont connu un essor au Japon en réponse à des changements de gouvernance qui ont incité davantage d’entreprises à se retirer de la cote. Les sociétés de capital-investissement ont été à l’origine d’un certain nombre d’opérations, et l’année dernière, KKR KKR.N et Bain se sont livré une bataille pour privatiser Fuji Soft, un éditeur de logiciels. C’est finalement KKR qui l’a emporté dans cette confrontation.

LY et Bain ont déclaré que leur offre passerait à 3 500 yens par action si KDDI Corp 9433.T , l’un des principaux actionnaires de Kakaku.com, acceptait de soutenir leur offre.

EQT avait déclaré en mai, à la suite de l’annonce initiale de l’offre concurrente, qu’il était convaincu de l’attrait de sa proposition. EQT n’a pas répondu jeudi à une demande de commentaire.

Kakaku exploite toute une gamme d’activités en ligne, notamment le site de comparaison de prix Kakaku.com, la plateforme d’avis et de réservation de restaurants Tabelog et le service de recherche d’emploi Kyujin Box. Bain et LY ont déclaré qu’ils pourraient améliorer la rentabilité des activités de Kakaku en injectant des capitaux, en apportant un soutien à la direction et en s'alignant sur les activités existantes de LY, qui comprennent notamment l’application de messagerie Line et Yahoo Japan. LY et Bain ont précisé qu’ils ne lanceraient pas leur offre sans avoir obtenu l’avis favorable de Kakaku. S’ils l’obtiennent, ils prévoient de lancer l’offre vers le mois de septembre.

(1 $ = 162,4900 yens)