LVMH : remaniement stratégique des directions chez Givenchy et Christian Dior Couture
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 18:06

Le groupe de luxe orchestre un mouvement de ses cadres dirigeants pour dynamiser la croissance de deux de ses maisons emblématiques, misant sur une expertise renforcée de la vente au détail et du pilotage opérationnel.

À compter du 9 janvier 2026, Amandine Ohayon prendra les fonctions de directrice générale de Givenchy, succédant à Alessandro Valenti. Elle rapportera directement à Pietro Beccari, p.-d.g. du LVMH Fashion Group.

Parallèlement, Alessandro Valenti rejoindra Christian Dior Couture le 12 janvier en tant que directeur général adjoint chargé des activités commerciales, intégrant ainsi le comité de direction sous la responsabilité de Pierre-Emmanuel Angeloglou.

Pietro Beccari a souligné que l'expertise d'Amandine Ohayon dans la vente au détail sera centrale pour "l'accélération du nouveau chapitre de croissance de Givenchy".

De son côté, la direction de Dior compte sur la vision de Valenti pour optimiser les performances commerciales et numériques. Ce jeu de chaises musicales intervient alors que Givenchy entame une nouvelle phase de son organisation sous l'impulsion créative de Sarah Burton.

Pour rappel, le titre LVMH a lâché 2,3% aujourd'hui, pénalisé par une note de Berenberg affirmant que le "super-cycle" du luxe, qui a porté la croissance du secteur pendant trois décennies, était désormais terminé.

Valeurs associées

LVMH
629,3000 EUR Euronext Paris -2,34%
