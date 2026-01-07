LVMH : remaniement stratégique des directions chez Givenchy et Christian Dior Couture
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 18:06
À compter du 9 janvier 2026, Amandine Ohayon prendra les fonctions de directrice générale de Givenchy, succédant à Alessandro Valenti. Elle rapportera directement à Pietro Beccari, p.-d.g. du LVMH Fashion Group.
Parallèlement, Alessandro Valenti rejoindra Christian Dior Couture le 12 janvier en tant que directeur général adjoint chargé des activités commerciales, intégrant ainsi le comité de direction sous la responsabilité de Pierre-Emmanuel Angeloglou.
Pietro Beccari a souligné que l'expertise d'Amandine Ohayon dans la vente au détail sera centrale pour "l'accélération du nouveau chapitre de croissance de Givenchy".
De son côté, la direction de Dior compte sur la vision de Valenti pour optimiser les performances commerciales et numériques. Ce jeu de chaises musicales intervient alors que Givenchy entame une nouvelle phase de son organisation sous l'impulsion créative de Sarah Burton.
Pour rappel, le titre LVMH a lâché 2,3% aujourd'hui, pénalisé par une note de Berenberg affirmant que le "super-cycle" du luxe, qui a porté la croissance du secteur pendant trois décennies, était désormais terminé.
Valeurs associées
|629,3000 EUR
|Euronext Paris
|-2,34%
A lire aussi
-
Le groupe américain Chevron s'est associé avec la société d'investissements américaine Quantum Capital Group pour présenter une offre de reprise des actifs à l'étranger du géant russe Lukoil, visé par des sanctions américaines, rapporte mercredi le Financial Times. ... Lire la suite
-
Julien Brun, ancien patron d'Unibet, a été nommé directeur général de l'opérateur de jeux en ligne Betclic, succédant à Nicolas Béraud qui prend la présidence de Banijay Gaming, la holding regroupant Betclic et l'allemand Tipico-Admiral, selon un communiqué publié ... Lire la suite
-
Arc France, grand fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, a été placé mercredi en redressement judiciaire en raison d'une "dégradation sévère et continue" de son environnement de marché, faisant redouter des centaines de suppressions ... Lire la suite
-
Saint-Tropez a dit adieu mercredi à Brigitte Bardot, sex-symbol du cinéma mondial devenue passionaria de la cause animale, qui repose désormais au cimetière marin du petit port dont elle a fait la renommée, face à la Méditerranée, non loin de la maison de pêcheur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer