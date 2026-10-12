LVMH publie des ventes en légère hausse de 1,2% au 3T, soutenues notamment par la joaillerie

Le numéro un mondial du luxe LVMH a publié lundi des ventes en petite hausse de 1,2% au troisième trimestre, soutenues notamment par la joaillerie et par son réseau de distribution sélective (dont Sephora), a-t-il indiqué dans un communiqué.

Bernard Arnault, PDG de LVMH, à Paris, le 8 septembre 2026 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

De juillet à fin septembre, les ventes du propriétaire de Louis Vuitton, Dior, Celine, Moët & Chandon ou encore Hennessy ont atteint 18,5 milliards d'euros, soit plus qu'attendu par un consensus d'analystes interrogés par Factset.

"Au troisième trimestre, la croissance organique des ventes reflète l'impact sur l'activité d'un contexte moins porteur en Chine, tandis que les Etats-Unis, l'Europe et le Japon connaissent une bonne croissance", précise le groupe dans son communiqué.

Le chiffre d'affaires a été soutenu notamment par l'activité montres et joaillerie, un segment du marché du luxe en nette croissance.

En données comparables, les ventes de la division ont ainsi progressé de 6% à 2,5 milliards d'euros. LVMH mentionne la bonne performance du joailler Tiffany & Co, ainsi que la visibilité apportée à Tag Heuer en horlogerie par les Grands prix de Formule 1, dont LVMH est partenaire depuis l'an dernier.

La division distribution sélective (Sephora, le Bon Marché...) a, elle, bondi de 8% en données comparables à près de 4,1 milliards d'euros, soutenue par l'expansion de Sephora.

A l'inverse, la division mode et maroquinerie (Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi...), principale activité de LVMH et longtemps fer de lance du secteur du luxe - qui est particulièrement scrutée par les marchés - a vu ses ventes reculer de 5% en données comparables sur cette période. Elles ont atteint 8,2 milliards d'euros, moins qu'attendu par les analystes interrogés par Factset.

Le trimestre précédent, le segment avait renoué pour la première fois avec la croissance en deux ans.

S'il "continue de bénéficier du dynamisme du marché américain", selon LVMH, il est "impacté sur le dernier trimestre par le ralentissement de la demande en Chine", lié au ralentissement économique dans le pays.

La maison Louis Vuitton a en outre vu son image pénalisée par un procès en Chine contre la chaîne de thés locale Molly Tea, accusée d'avoir copié son logo. Le procès, remporté par Louis Vuitton, lui a coûté en popularité après une vague d'indignation sur internet et un appel au boycott.

Depuis le début de l'année, LVMH a perdu 40% en Bourse, et s'est même fait détrôner en terme de capitalisation boursière par le géant des cosmétiques L'Oréal, qui a pris la tête du CAC 40.