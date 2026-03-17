 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LVMH : menace encore le support des 475E de la mi-septembre
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 11:15

La tendance baissière s'impose de nouveau pour LVMH : le support des 475E de la mi-septembre est de nouveau menacé par une incursion sous 473,5E (plancher du 13 mars)
En cas de rupture, LVMH pourrait s'en retourner tester le support majeur des 437E du 26 juin 2025.
En cas de rebond, le titre tentera de refermer le "gap" des 497,65E du 11 mars, l'ex-support oblique moyen terme fera office de résistance vers 525E.

Valeurs associées

LVMH
472,3500 EUR Euronext Paris -1,39%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank